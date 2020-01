Quer ir para o Vale do Silício? Brasileiros podem ganhar bolsa para evento

Criado por estudantes brasileiros da Universidade Stanford e da Universidade da Califórnia em Berkeley, o movimento sem fins lucrativos Brazil at Silicon Valley busca conectar o Brasil com o Vale do Silício, região que concentra grandes empresas de tecnologia e berço de muitas inovações disruptivas.

Para isso, promove a Conferência Brazil at Silicon Valley, evento com participação gratuita que aceita inscrições até 15 de janeiro (elas podem ser realizadas pelo Na Prática).

Assim como na primeira edição, de 2019, em 2020 os organizadores planejam reunir cerca de 750 espectadores, todos selecionados e convidados.

A iniciativa, que tem entre seus apoiadores o empresário Jorge Paulo Lemann e o vice-presidente do Facebook, Hugo Barra, é voltada para estudantes de graduação ou pós-graduação, ou graduados até dezembro de 2018, que tenham interesse no debate.

A Conferência Brazil at Silicon Valley

Em sua segunda edição, que acontece em 30 e 31 de março deste ano em Mountain View, na Califórnia, os principais tópicos abordados serão relacionados à ecossistemas de inovação, indústrias que sofrem transformações e impacto social.

Com objetivo de fomentar o desenvolvimento da competitividade do país e da mentalidade empreendedora, a última edição da Brazil at Silicon Valley contou com 63 palestrantes, líderes renomados de diversas indústrias, como Henrique Dubugras, cofundador da Brex, Mike Krieger, cofundador do Instagram e David Velez, CEO do Nubank.

