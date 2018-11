Quer inovar sua carreira sem trocar de emprego? Comece a fazer isto

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Praticamente dobramos os nossos anos de vida produtiva num espaço de três gerações e atualmente encontramos muitos profissionais na faixa dos 45+ cansados, estressados e muitos desmotivados, com o desenvolvimento e futuro de suas carreiras.

É um momento em que pode surgir a dualidade do fantasma da insegurança de se tornarem obsoletos ou estagnados dentro de uma corporação e da vontade de se reinventar na possibilidade de uma mudança de trabalho ou até em empreender em novos tipos de negócios.

E é realmente quando pensamos em mudanças profissionais que vem à mente a vontade de radicalizar, largar o que foi realizado e conquistado até hoje e reiniciar, começar do zero, muitas vezes resgatando todas as economias e se arriscando em áreas ou formatos de negócios incertos e desconhecidos de nossas reais habilidades.

Colocamos em jogo a estabilidade financeira construída ao longo dos anos em prol de uma possível possibilidade de realização profissional, que até pode estar, em certos momentos, bem embaixo do nariz.

Apesar de vivermos em tempos onde é possível trabalhar em várias carreiras distintas ao longo da trajetória profissional, se jogar de corpo e alma em negócios que não dominamos por completo, pode ser um tiro no pé. É preciso estar 100% atento aos riscos e desafios, pois hoje os altos índices de mortalidade de pequenas empresas em seus primeiros anos de vida são assustadores.

Então vamos lá, porque desperdiçarmos anos de experiência, de boas relações interpessoais, se podemos reinventar a nossa carreira dentro da empresa em que estamos atualmente e buscarmos intraempreender?

Perceba que sua maturidade, a automotivação e experiência de vida em geral trazem diversas vantagens do que a maioria das pessoas mais jovens.

Aproveite todas as habilidades e formações que adquiriu ao longo de sua vida profissional e inove internamente, realizando algo com significado, propósito, trazendo uma contribuição real e um legado para a vida pessoal e corporativa, de forma que impacte positivamente a comunidade que integra.

Portanto, vamos sair da zona de conforto e ir além, rompendo com o papel que a sociedade acaba atribuindo para as pessoas que já tem mais maturidade e experiência de vida. Definir um objetivo claro e transparente que irá deixar um registro, poderá ajudar muitos outros profissionais.

O intraempreendedorismo pode impulsionar a inovação da empresa e é um diferencial para ampliar a vantagem competitiva. Com um olhar atento para dentro da organização, muitas delas encontram, entre seus colaboradores, a vontade e competência para tanto.

Esse é o perfil dos intraempreendedores, colaboradores que buscam, criam e implementam ideias, possuem capacidade diferenciada de analisar cenários e de encontrar oportunidades. É a paixão pelo o que se executa que abastece o espírito empreendedor em cada um! Sejamos os responsáveis por acender essa chama dentro da empresa!