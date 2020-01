Quer fazer um MBA nos EUA? Evento conta passo a passo para se candidatar

São Paulo – Quer fazer um MBA nos Estados Unidos e não sabe por onde começar? A University of Southern California (USC) vai realizar um evento online e gratuito sobre o assunto, oferecendo um passo a passo para se candidatar.

A palestra ocorrerá na quarta-feira, dia 29, às 20h, e as inscrições podem ser feitas através do link.

A sessão será coordenada por Marcus Costa, diretor da USC no Brasil, e pela convidada Beatriz Campos, admissions consultant e MBA advisor pela MBA House.

Eles vão conversar sobre como escolher o melhor programa para seu plano de carreira, dicas de como escrever o texto de apresentação, para quem pedir cartas de indicação, as bolsas de estudo e o que mais chama a atenção dos diretores das universidades.

Após a inscrição, será enviado um e-mail de confirmação com o link da sala virtual, que será liberada na hora do evento. Nessa sala, os participantes poderão tirar dúvidas por meio de um chat com os especialistas.

A universidade californiana também oferece bolsas de estudo para brasileiros no IBEAR MBA, promovido pela Marshall School of Business. O programa ficou em terceiro lugar entre os melhores MBAs do mundo, segundo a organização britânica QS.

O curso está no “round 3” de aplicações até o dia 28 de fevereiro. A resposta sobre a aceitação e valor da bolsa, que pode chegar a até 50 mil dólares, acontece até o dia 15 de abril. Confira mais informações pelo site.