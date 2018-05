Quer estudar na Irlanda com tudo pago? Concurso leva brasileiro para lá

Os brasileiros interessados em estudar fora podem fazer as malas por uma variedade de motivos. Por exemplo, para aperfeiçoar o inglês, fazer networking a nível internacional, adicionar uma experiência profissional no exterior ao currículo. Para os que sonham em viver essa experiência em terras irlandesas, há boas notícias: estão abertas as inscrições para o concurso “Eu na Irlanda”, que levará um brasileiro para o intercâmbio na Irlanda com tudo pago.

Trata-se da terceira edição do programa, criado pelo E-Dublin e pela agência de intercâmbios Time2 Travel. É possível se candidatar até o dia 3 de junho, sendo que o resultado será divulgado no dia 13 do mesmo mês. A pessoa selecionada terá de embarcar na primeira semana de agosto, para a cidade de Galway.

Como se inscrever para o intercâmbio na Irlanda com tudo pago

Os requisitos para inscrição são simples. É necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade, além de um passaporte válido para efetuar o cadastro no concurso cultural. Como parte da seleção, o participante precisa enviar um vídeo com duração de um minuto, explicando de que forma deseja aproveitar o verão na Irlanda com tudo pago.

Também é preciso submeter um formulário padrão, em que conste o link para o vídeo, com informações sobre experiências prévias no exterior, o que gostaria de fazer em Galway e como lida com as câmeras.

Isso porque o selecionado estrelará uma série de vídeos sobre a experiência no país, para o canal do Youtube do E-Dublin. Haverá uma equipe de filmagem acompanhando o jovem escolhido durante as três semanas em terras irlandesas.

Quais os benefícios?

O apoio oferecido pelo programa inclui uma bolsa de estudo de três semanas numa escola em Galway, além de passagens aéreas de ida e volta, seguro-saúde, acomodação e alimentação.

Para saber mais detalhes da iniciativa e fazer a inscrição, basta acessar o site.