Quer estudar na França? Governo abre inscrições para bolsas Eiffel

O Ministério de Relações Exteriores e Desenvolvimento Internacional da França anunciou as inscrições para as bolsas Eiffel. O programa concede a estudantes estrangeiros bolsas de estudo para realizar mestrado ou doutorado no país. As inscrições vão até 9 de janeiro de 2020.

Quais os benefícios do programa de bolsas Eiffel

Os benefícios variam de acordo com o nível de formação dos alunos. Os estudantes de mestrado recebem 1.181 euros mensais e os de doutorado, 1.400. Também estão inclusas no apoio financeiro as passagens aéreas, seguro saúde e ajuda de custo para atividades culturais.

A bolsa de estudo não inclui a anuidade da universidade, mas os estudantes contemplados também podem se candidatar paralelamente a bolsas oferecidas pela instituição. Para se ter uma ideia, em instituições públicas, os valores de anuidade podem totalizar, em média, de 200 a 400 euros.

Para acessar a lista de cursos disponíveis, basta acessar o site oficial do Campus France. Há ainda outras oportunidades de bolsas de estudo para brasileiros.

Como se inscrever para as bolsas Eiffel

Os candidatos às bolsas de mestrado devem ter até 30 anos de idade na data do programa (ou seja, nascidos após março de 1989) e os de doutorado, até 35 (nascidos após março de 1984). Para 2020, as áreas de estudo prioritárias do programa Eiffel para mestrado são Direito, economia e gestão, engenharia e ciência política.

Já no caso do doutorado, são contempladas também as seguintes áreas: matemática, física, química e ciências da vida, nano e biotecnologia, ciências da terra, do universo e do meio ambiente, ciência e tecnologia da informação e da comunicação. Leia aqui o edital completo do programa (em francês).

As bolsas de estudo na França são oferecidas diretamente às universidades francesas. O primeiro passo, no entanto, é enviar a candidatura aos programas de interesse. Uma vez admitidos, os candidatos devem manifestar à escola o desejo de concorrer às bolsas Eiffel.

Para atender ao prazo, as instituições devem encaminhar as candidaturas ao Campus France de Paris até o dia 9 de janeiro de 2020.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.