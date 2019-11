Quer estudar na França? Eventos preparatórios ocorrem em SP e mais cidades

O Campus France, uma agência de promoção do ensino superior francês no Brasil, realizará eventos no sudeste do país para falar sobre as oportunidades de estudo na França. Eles eventos acontecerão em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte no dia 30 de novembro e, no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Serão realizadas sessões de atendimento individual, apresentações sobre os estudos na França e ateliês práticos sobre o dossiê de candidaturas. As candidaturas para graduação e pós-graduação em universidades francesas já podem ser enviadas através da plataforma Etudes en France e a equipe do Campus France Brasil poderá tirar dúvidas sobre o processo seletivo.

Os interessados podem aproveitar para descobrir quais são os documentos necessários, como formular o seu projeto de estudos e escrever as suas motivações. Esta será uma das últimas oportunidades de encontrar, pessoalmente, os representantes da equipe Campus France Brasil em 2019.

Bolsas Bienvenue en France

Ao se candidatar pela plataforma do Campus France Brasil, os candidatos já concorrem automaticamente à bolsa “Bienvenue en France”, oferecida pela Embaixada da França no Brasil. A bolsa oferece uma exoneração parcial do custo anual de formações realizadas em instituições públicas francesas sob tutela do Ministério do Ensino Superior, da Pesquisa e Inovação.

Programação completa:

São Paulo

Data: 30 de novembro de 2019

Horário: das 13h às 17h

Local: Campus France Brasil (Alameda Jaú, 1208 – Jardim Paulista)

Inscrições: http://bit.ly/portasabertas-cf2019

Brasília

Data: 30 de novembro de 2019

Horário: das 13h às 15h30

Local: Aliança Francesa de Brasília (SEPS Q 708/908 – Asa Sul)

Inscrições: http://bit.ly/portasabertas-cf2019

Belo Horizonte

Data: 30 de novembro de 2019

Horário: das 9h às 12h

Local: Aliança Francesa de Belo Horizonte (R. Tomé de Souza, 1418 – Savassi)

Inscrições: http://bit.ly/portasabertas-cf2019

Rio de Janeiro

Data: 3 de dezembro de 2019

Local: Midiateca da Casa Europa (Av. Pres. Antônio Carlos, 58 – Centro)

Horário: das 18h30 às 21h30

Inscrições: http://bit.ly/portasabertas-cf2019

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.