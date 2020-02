Quer estudar fora? Confira as melhores bolsas com inscrições abertas

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Dessa vez, no começo do ano, destacamos algumas bolsas de estudo com prazo de inscrição até os primeiros meses — e algumas que duram um pouco mais. Por isso, a seleção atual inclui as melhores bolsas tanto em fevereiro quanto em março. Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja ter uma experiência de estudos fora. Isso inclui Estados Unidos, Austrália, Holanda e França. Também existem opções de programas de verão e oportunidade de participação em conferências globais. Confira!

Bolsas para cursos curtos

Inscrições abertas para o Programa Líderes Estudar 2020

O Programa Líderes Estudar 2020 está com inscrições abertas até o dia 30 de março! O programa existe há 29 anos como forma de propiciar que brasileiros estudem nas melhores universidades do mundo – seja no Brasil ou no exterior – e desenvolvam ao máximo o seu potencial.

O Programa Líderes Estudar 2020 oferece bolsas de estudo em quatro categorias: graduação completa no Brasil, Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior (essa última incluindo mestrado, doutorado, pós-doutorado ou MBA, também nas modalidades “sanduíche”). As inscrições podem ser feitas por meio deste link até 30 de março.

Fundação oferece bolsas de US$ 5.000 a artistas com filhos

A Sustainable Arts Foundation, uma fundação dedicada a apoiar artistas que também sejam pais, está recebendo inscrições para um programa bolsas para artistas com filhos. O programa oferecerá bolsas de US$ 5.000 (equivalentes a cerca de R$ 21.900 na cotação atual) para escritores ou artistas que tenham filhos menores de idade. As inscrições vão até 28 de fevereiro.

Essa oportunidade não é, necessariamente, para estudar fora — embora o valor possa ser usado para isso também. De acordo com a fundação, a bolsa é oferecida sem restrições. Isso significa que os recipientes poderão usar do dinheiro como quiserem. No total, serão concedidos US$ 100.000 em prêmios, na forma de 20 bolsas de US$ 5.000 cada.

Bolsas de estudo para cursos curtos na University of Chicago para alunos de ensino médio

A University of Chicago está oferecendo bolsas integrais para estudantes de ensino médio que queiram realizar um de seus “Summer Sessions”, ou cursos curtos. As bolsas de estudo, oferecidas pela família Neubauer, contemplarão alunos engajados em comunidades hispânicas ou latinas. As inscrições vão até 26 de fevereiro.

Os bolsistas poderão participar dos programas de verão da escola sem precisar pagar as taxas de estudos. Despesas com transporte, alimentação e moradia também serão cobertas. As bolsas são válida para alunos que se inscreverem nos programas Immersion ou Pathways, que ocorrerão entre 12 e 31 de julho de 2020.

Quer fazer a graduação no exterior? Concorra à bolsa Crimson Brasil de preparação!

Estão abertas até 2 de março as inscrições para a bolsa Crimson Brasil. Criada pela Crimson Education, a iniciativa apoiará um estudante brasileiro no processo de application para graduação no exterior.

Processos do tipo são o foco da consultoria especializada, em especial para universidades americanas e britânicas. Desde 2014, os alunos da Crimson conseguiram mais de 1.000 aprovações entre as 50 melhores instituições de ensino superior do mundo — entre elas, 219 universidades da Ivy League e 92 em Oxford e Cambridge.

LAIOB oferece 12 bolsas de estudo para cursos de negócios nos EUA

O LAIOB (Latin American Institute of Business) está oferecendo 12 bolsas de estudo para os cursos de Management, Marketing Strategies and Innovation, Sales Management & Negotiation e Innovative Project Management. As bolsas para cursos de negócios são da University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, e têm duração de duas semanas, com carga horária de 64 horas. Eles acontecerão em julho de 2020. As inscrições vão até 8 de março e podem ser feitas por meio deste link.

Para cada um dos quatro cursos, o LAIOB oferecerá uma bolsa integral e duas bolsas de 70%, totalizando 12 bolsas para cursos de negócios. Além delas, o instituto também concederá bolsas de 50% e 30% a outros candidatos selecionados durante o processo seletivo.

Concurso de redação para amadores premia com duas semanas no Caribe

A organização World Nomads está recebendo inscrições para a sua Travel Writing Scholarship 2020. Trata-se de um concurso de redações de viagem, voltado para escritores amadores, que levará o vencedor para um treinamento de redação de viagens de duas semanas de duração no Panamá e Caribe. As inscrições vão até 11 de março!

Os três vencedores do concurso passarão, primeiramente, quatro dias no Panamá. Lá, participarão de um workshop de escrita de viagens com Tim Neville, contribuidor do New York Times e correspondente da revista Outside. Em seguida, farão uma viagem de 10 dias para uma parte não-especificada do Caribe para colocar em prática o que aprenderam durante o workshop.

Bolsas de estudo para curso de espanhol na Espanha

A Universidade de La Rioja, em La Rioja, na Espanha, está oferecendo oito bolsas para curso de espanhol a brasileiros interessados estudar no país. As inscrições devem ser feitas tanto no site da instituição quanto pelo site do Santander até o dia 27 de março.

Os cursos têm a duração de um trimestre: de outubro a dezembro 2020; de janeiro a março de 2021; ou de março a junho de 2021. As bolsas para curso de espanhol incluem, além do valor do curso de idiomas, alojamento em residência universitária, seguro saúde e € 1.500 para despesas pessoais e com passagens aéreas.

Santander oferece 100 bolsas de estudo para brasileiros em curso na Espanha

O programa anual do Santander Universidades que concede 100 bolsas integrais a alunos e professores de universidades conveniadas está com inscrições abertas. Trata-se do Top España 2020, que disponibiliza apoio financeiro para um curso de espanhol de três semanas na Universidade de Salamanca, em que os interessados poderão aprimorar seus conhecimentos no idioma e na cultura do país.

As inscrições estão abertas até dia 12 de abril. Estão inclusos no apoio financeiro oferecido pelo Top España os voos de ida e volta a Madrid, traslados até a cidade de Salamanca, hospedagem, alimentação, custos do curso, material de apoio e certificado. E ainda alguns passeios culturais proporcionados ao grupo. A viagem está programada para o mês de julho.

Concurso universitário levará vencedores a Paris e Munique

Estão abertas as inscrições para o L’Oréal Brandstorm, um concurso universitário focado em projetos de sustentabilidade. O concurso busca a inscrição de grupos de três pessoas com ideias para reduzir o uso de plástico nas indústrias de beleza e cosméticos. As inscrições vão até 13 de abril.

O grupo vencedor da etapa nacional representará o Brasil na final global do concurso que acontecerá entre 23 e 24 de junho em Paris, na França. A equipe vencedora do concurso poderá desenvolver seu projeto por três meses na Station F, em Paris, com tudo pago. A Station F é uma incubadora de startups localizada na capital francesa que se considera a maior organização desse tipo no mundo.

Bolsas para programas de verão na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU) está recebendo inscrições para bolsas de estudos para seus programas de verão que serão oferecidos entre junho e agosto de 2020. Entre as opções estão cursos de línguas e programas voltados tanto para alunos do ensino médio, graduação e pós-graduação. As inscrições para os programas vão até 30 de abril de 2020. A lista dos cursos disponíveis pode ser vista neste link.

Todos eles, com exceção do “TAKA: Prep Program for Academic Hebrew”, “Homeland Security Executive Certificate” e “Excavation Programs” são elegíveis para bolsa. O valor das bolsas varia de US$ 500 a US$ 2.000 dependendo do curso escolhido e do perfil do candidato. Isso corresponde a 50% a 100% do valor dos programas de verão oferecidos (dependendo tanto do programa escolhido quanto do valor da bolsa). Outros custos, como passagens aéreas e moradia durante o curso de verão, ainda ficam a cargo do estudante.

Concurso de redação premia com viagem ao Japão e mais de ¥150.000

Se você tem 25 anos ou menos e gosta de escrever (ou quer treinar seus essays para estudar fora), essa é uma ótima oportunidade para você. Trata-se do 2020 International Essay Contest for Young People. É um concurso de redação para jovens do mundo todo e de qualquer área de estudos que dará uma viagem ao Japão e mais de ¥150.000 em prêmios (o que dá cerca de R$ 6.000 na cotação atual). As inscrições vão até 15 de junho.

O tema do concurso é “Uma carta para mim mesmo em 2030”. “Imagine como seria um mundo ideal daqui a dez anos”, diz o edital, e “escreva uma carta de si mesmo (em 2030) para seu eu do presente (em 2020)”. Saiba mais aqui.

Bolsas de graduação

Bolsas integrais de graduação na Tel Aviv University para brasileiros

A Universidade de Tel Aviv, em Israel, está oferecendo bolsas de até 100% para seu programa de graduação (B.Sc.) em Engenharia Elétrica e Eletrônica. As bolsas são oferecidas por meio de um fundo estabelecido pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. A instituição também oferece bolsas para o seu bacharelado (B.A.) em Liberal Arts, que cobrem até 50% das anuidades. No caso do programa de engenharia elétrica e eletrônica, as bolsas podem chegar a 100% do valor do curso, que é de US$ 4.550 por ano. O programa de Liberal arts, por sua vez, tem bolsas de até 50% do valor de US$ 12.000 por ano do curso. É possível ver mais informações e realizar inscrições por meio deste link.

Curso de preparação para estudar fora tem bolsa para jovens de baixa renda

Não é só no Brasil: muita gente do mundo inteiro tem vontade de estudar nas univesidades de ponta dos Estados Unidos. Foi isso que motivou Ethan Sawyer a criar o College Essay Guy, um perfil dedicado a ajudar jovens durante a application. Conforme seu público foi crescendo, Sawyer alistou a ajuda de outrs profissionais, e então criou a Matchlighters Scholarship, que conecta jovens promissores a profissionais capazes de ajudá-los na preparação para estudar fora.

De acordo com Sawyer, a bolsa “conecta orientadores generosos e experientes a estudantes de baixa renda e alto potencial do mundo inteiro, para levar a oportunidade de entrar na universidade para aqueles que mais necessitam”. Os alunos contemplados pela bolsa receberão quatro horas de auxílio com seus essays e preparação geral para a application, e duas horas de ajuda para criar uma lista de universidades ideais de orientadores experientes.

Governo da Turquia oferece bolsas integrais de graduação e pós

O programa de bolsas Türkiye Scholarships 2020 iniciou recentemente seu período de inscrições. O programa de bolsas integrais de graduação e pós-graduação, financiado pelo governo turco, permite que alunos estudem na Turquia com todas as despesas pagas. As inscrições vão até 20 de fevereiro.

Bolsistas de graduação serão direcionados a um curso numa universidade turca e receberão o valor da passagem até a Turquia. A bolsa também cobre os custos da universidade, acomodação, seguro saúde, um ano de curso de língua turca e um valor mensal de 700 liras turcas (cerca de R$ 480 na cotação atual) em despesas. A duração da bolsa é de 4 a 6 anos, dependendo do curso, mais um ano para estudar a língua. Na pós-graduação, os bolsistas também recebem colocação numa universidade e o valor da passagem aérea. Os custos do curso, acomodação, seguro saúde e um ano de aulas de língua turca também estão incluídos. O valor mensal, no entanto, é de 950 liras turcas (R$ 650) para pesquisadores de mestrado ou 1400 liras turcas (R$ 960) para pesquisdores no doutorado.

Minerva oferece bolsa de estudo em parceria com Fundação Estudar

A Universidade Minerva, em parceria com a Fundação Estudar, está oferecendo uma bolsa de estudos, que, em conjunto com outros benefícios de apoio financeiro da universidade, pode cobrir todos os custos de anuidade e moradia dos 4 anos do curso de graduação na instituição. A bolsa, no valor de 10 mil dólares, é destinada para estudantes aceitos para começar suas aulas em setembro de 2020.

A candidatura para a universidade pode ser feita em rounds, e o próximo prazo se encerra em março de 2020 – como as candidaturas serão processadas à medida que forem recebidas, quem se candidatar mais cedo terá a resposta antes dos demais rounds.

Bolsas de estudo em design, moda e negócios criativos em Barcelona

O Istituto Europeo di Design (IED) de Barcelona está oferecendo bolsas de graduação em design, moda e negócios criativos. As bolsas variam de 50% a 100% do valor do curso, de acordo o curso selecionado. As inscrições vão até 31 de março.

O programa de bolsas é uma espécie de concurso de projetos. Os alunos devem enviar um projeto (que varia segundo cada curso) como parte de seu application. A qualidade do projeto proposto será um dos principais fatores usados na avaliação das candidaturas.

Bolsas de estudo para graduação e mestrado na Holanda

Estão abertas as inscrições para o Holland Scholarship, programa de bolsas de estudo financiado pelo Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura, em parceria com universidades holandesas de pesquisa e ciências aplicadas. O auxílio, no valor de 5 mil euros, é destinado a estudantes estrangeiros de fora do Espaço Econômico Europeu (EEA), interessados em estudar na Holanda fazendo uma graduação ou mestrado.

O valor pode ser usado em mais de 2.100 programas ministrados em inglês em instituições holandesas. A contribuição financeira cobre os gastos referentes ao primeiro ano do curso, sem possibilidade de renovação, e o prazo final para se inscrever ao Holland Scholarship depende do curso escolhido, podendo variar entre 1 de fevereiro e 1 de maio de 2020.

Bolsas de graduação e pós para a Charles Darwin University na Austrália

A Charles Darwin University, na Austrália, está recebendo inscrições para o programa de bolsas Vice Chancellor’s International High Achievers Scholarships. Trata-se de um programa de bolsas de graduação e pós na Austrália que contempla estudantes com desempenho acadêmico excelente. As inscrições vão até 15 de maio.

Os estudantes contemplados com as bolsas receberão um desconto de 25% ou 50% das taxas de tuition da universidade por ano. Dependendo do curso escolhido, isso pode representar um valor de cerca de 64 mil dólares australianos ao longo dos quatro anos de uma graduação, por exemplo (as tuition fees dos cursos oferecidos pela universidade podem ser vistas neste link).

University College London abre inscrições para bolsas de estudo

Os interessados em fazer a graduação no Reino Unido podem contar com auxílio financeiro para os cursos da University College London, a UCL. Por meio da Denys Holland Scholarship, programa de bolsas anual, a instituição concederá 9 mil libras a estudantes internacionais que, sem o auxílio financeiro, não conseguiriam estudar na universidade. As inscrições vão até 3 de julho.

Com o prêmio anual de 9 mil libras, os estudantes estrangeiros podem arcar com tuitions dos programas ou usar o valor para manutenção no Reino Unido. Para ser elegível à bolsa de estudo, o estudante deve fazer a application padrão para a instituição de ensino. Apenas com uma oferta da UCL para um curso de graduação é possível submeter a candidatura à Denys Holland Scholarship. Nesse processo, são exigidos documentos como histórico acadêmico e testes de proficiência em inglês, como o IELTS.

Bolsas de estudo graduação e pós-graduação para a Universidade de Montreal

A Universidade de Montreal está recebendo inscrições para bolsas de estudo no Canadá, para graduação, mestrado ou doutorado. A instituição, que ministra aulas majoritariamente em francês, reconhecerá com apoio financeiro estudantes estrangeiros que demonstrarem bom desempenho acadêmico. As inscrições vão até 1 de setembro, mas alguns cursos ainda têm inscrições abertas até março.

Para graduação, os bolsistas receberão um valor de US$ 2.000 a US$ 11.998 por ano (equivalente a cerca de R$ 8.600 a R$ 52.000 na cotação atual), de acordo com o seu desempenho acadêmico. No mestrado, o valor é de US$ 6.280 por ano (aproximadamente R$ 27.200). Já para o doutorado, a bolsa corresponde a uma redução das taxas até o nível que seria pago por estudantes do próprio Quebec. Isso equivale a uma redução de mais de 75% do valor.

Governo da Austrália oferece bolsas de estudo para 35 universidades no país

Estão abertas inscrições para bolsas em 35 universidades australianas, localizadas fora das principais capitais do país, por meio do programa Destination Australia. Trata-se de um programa de bolsas de estudo na Austrália cujo foco são universidades em destinos diferentes das maiores cidades do país, e que contempla desde o estudo técnico até a pós-graduação.

No total, o programa oferece 1180 bolsas em 35 instituições de ensino diferentes, em todos os níveis e áreas. A lista completa das instituições participantes pode ser vista aqui. As bolsas têm valor de 15 mil dólares australianos, equivalentes a cerca de R$ 42.850 na cotação atual, por ano (por até quatro anos). Elas podem ser usadas pelo estudante para custear seus estudos ou sua estadia no país, conforme necessário.

Bolsas para pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

Bolsas de pós-graduação na Alemanha em áreas relacionadas ao desenvolvimento, do DAAD

O serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DAAD) está com inscrições abertas para bolsas de estudo na Alemanha em uma série de programas relacionados ao desenvolvimento econômico. As bolsas são parte do programa EPOS, criado com foco no aperfeiçoamento de profissionais de destaque de países em desenvolvimento. As inscrições variam de 31 de agosto de 2019 a até 31 de março de 2020. No total, são 40 cursos de mestrado e doutorado, com duração entre um e dois anos, ministrados em inglês ou alemão em diversas instituições de ensino superior do país. Uma lista completa dos cursos participantes pode ser vista neste documento.

Bolsas de estudo para pesquisas climáticas na Alemanha

A Fundação Alexander von Humboldt está com inscrições abertas para o International Climate Protection Fellowship Programme. O programa oferece até 20 bolsas de estudo por ano para profissionais de países em desenvolvimento que desejem realizar pesquisas climáticas na Alemanha. As inscrições para a edição 2020 vão até 1º de março de 2020!

O programa tem duração de um ano, com início em março de 2021. São contemplados estudos em diversas áreas, incluindo os aspectos jurídicos, econômicos, sociais e de saúde relacionados à crise climática. Os selecionados receberão entre €2,170 e €2,670 por mês para viver na Alemanha, além de ajuda de custo para viagens e para o desenvolvimento de seus projetos. Está previsto também um auxílio extra para participantes que forem acompanhadas do esposo(a) e filhos.

Fundação oferece bolsas de estudo para mestrado

A Fundação Heinrich Böll está com inscrições abertas para bolsas de estudo para mestrado na Alemanha, nas universidades públicas (ou reconhecidas pelo Estado) do país. A organização oferece, anualmente, cerca de 1.200 bolsas de estudos para estudantes do mundo todo, em todos os graus de estudo. As inscrições vão até 1 de março.

Embora a associação ofereça bolsas de todos os níveis de estudo, alunos de fora da Univão Europeia só podem se candidatar às bolsas de mestrado. Elas oferecem um apoio financeiro de 850 euros por mês, e podem ser complementadas por diversos adicionais (como seguro de saúde ou adicional para família) dependendo do caso.

Bolsas de estudo para brasileiros trabalhando no setor público

A Hertie School, em parceria com o Instituto República, está com inscrições abertas para bolsas parciais para pós-graduação em políticas públicas. As “Scholarships for Public Servants in Brazil” são voltadas (como o nome indica) para profissionais que atuem no setor público e tem, segundo a escola, o objetivo de “fomentar excelência no setor público brasileiro”. As inscrições vão até 1 de maio ou 1 de junho, dependendo do curso desejado.

Estão disponíveis bolsas de estudo para três programas de mestrado oferecidos pela escola. São eles o Master of Public Policy (MPP, mestrado em políticas públicas), Master of International Affairs (MIA, mestrado em assuntos internacionais) e o Executive Master of Public Administration (EMPA, mestrado executivo em administração pública). Mais informações sobre cada um dos programas podem ser vistas nos respectivos links.

Bolsas de estudo na Austrália

Bolsas de graduação e pós-graduação na universidade australiana de Queensland

A Universidade de Queensland disponibiliza uma página com todas as opções de bolsas de estudo disponíveis para futuros estudantes, incluindo alunos internacionais. As inscrições acontecem ao longo do ano, mas não para todas as bolsas a que brasileiros são elegíveis. Entre as opções com inscrições abertas, porém, há a Bolsa de Líderes Globais da América Latina, destinada a candidatos a cursos da Faculdade de Negócios, Economia e Direito da universidade. A Latin America Global Leaders Scholarship abate de 50% a 100% dos custos de tuition fee para até quatro semestres de estudo. Tanto o critério de seleção quanto o valor final concedido aos selecionados dependerá do desempenho dos estudantes.

Bolsas de graduação e pós para a Charles Darwin University na Austrália

A Charles Darwin University, na Austrália, está recebendo inscrições para o programa de bolsas Vice Chancellor’s International High Achievers Scholarships. Trata-se de um programa de bolsas de graduação e pós na Austrália que contempla estudantes com desempenho acadêmico excelente. As inscrições vão até 15 de maio.

Os estudantes contemplados com as bolsas receberão um desconto de 25% ou 50% das taxas de tuition da universidade por ano. Dependendo do curso escolhido, isso pode representar um valor de cerca de 64 mil dólares australianos ao longo dos quatro anos de uma graduação, por exemplo (as tuition fees dos cursos oferecidos pela universidade podem ser vistas neste link).

Bolsas de estudo na Bélgica

Ghent University oferece bolsas de estudo para mestrado na Bélgica

Com mais de 200 anos de existência, a Ghent University (também conhecida como UGent) oferece auxílio financeiro aos melhores colocados para o processo seletivo de mestrado – cujos programas, em inglês, são nas áreas de Biociência e Engenharia. Alunos brasileiros são elegíveis para a candidatura. As inscrições vão até 1 de março!

Entretanto, não existe um formulário específico para concorrer a essa bolsa, uma vez que a própria universidade se encarrega de conceder o apoio financeiro aos primeiros colocados. Anualmente, cerca de 10 bolsas desse tipo são disponibilizadas por ano. O valor é de 1000 euros por mês, além da cobertura de despesas do estudante com saúde e com responsabilidades civis no território belga.

Todas as informações sobre a application para mestrado na Ghent University podem ser encontradas nesta página. O prazo final para se inscrever é 1º de março.

Inscrições abertas para bolsas de estudo do governo de Flandres

O governo de Flandres (uma região da Bélgica) está com inscrições abertas para o programa Master Mind Scholarships. O programa oferece bolsas de estudo a estudantes de qualquer nacionalidade, que tenham concluído o ensino superior em uma universidade fora da região de Flandres e que queiram fazer mestrado na Bélgica. As inscrições vão até 30 de abril.

São, no total, 12 opções, incluindo cinco universidades (University of Leuven, University of Antwerp, Ghent University, Hasselt University e Vrije Universiteit Brussel), além de sete outras faculdades com oferta de cursos mais específicos. A lista completa pode ser visualizada no site do programa de bolsas. O valor máximo da bolsa é de 8.000 euros por ano acadêmico. Desse valor, a instituição de ensino superior na qual o estudante fará o mestrado pode solicitar uma tuition fee anual de valor inicial de 110,8 euros. Nos anos seguintes, essa taxa anual pode aumentar um pouco, segundo o edital do programa. No total, o programa estima oferecer cerca de 30 bolsas.

Bolsas de estudo no Canadá

Bolsas de estudo graduação e pós-graduação para a Universidade de Montreal

A Universidade de Montreal está recebendo inscrições para bolsas de estudo no Canadá, para graduação, mestrado ou doutorado. A instituição, que ministra aulas majoritariamente em francês, reconhecerá com apoio financeiro estudantes estrangeiros que demonstrarem bom desempenho acadêmico. As inscrições vão até 1 de setembro, mas alguns cursos ainda têm inscrições abertas até março.

Para graduação, os bolsistas receberão um valor de US$ 2.000 a US$ 11.998 por ano (equivalente a cerca de R$ 8.600 a R$ 52.000 na cotação atual), de acordo com o seu desempenho acadêmico. No mestrado, o valor é de US$ 6.280 por ano (aproximadamente R$ 27.200). Já para o doutorado, a bolsa corresponde a uma redução das taxas até o nível que seria pago por estudantes do próprio Quebec. Isso equivale a uma redução de mais de 75% do valor.

Bolsas de estudo na Dinamarca

As Danish Government Scholarships, bolsas de estudo concedidas anualmente pelo governo dinamarquês estão com inscrições abertas até 1 de março. A iniciativa é voltada a estudantes de mestrado e PhD interessados em fazer intercâmbio na Dinamarca. As bolsas cobrem totalmente os custos de tuition dos estudos do bolsista durante o período que ele passar na Dinamarca.

Elas incluem também um valor mensal de 6500 coroas dinamarquesas (cerca de R$ 4.000 na cotação atual), que podem ser usadas para ajudar o bolsista com os custos de vida na Dinamarca. São aceitos candidatos que desejem passar entre 5 e 12 meses em instituições de ensino superior do país europeu. A cada ano, 50 meses são reservados a alunos brasileiros, distribuídos entre os estudantes selecionados para obter apoio financeiro.

Bolsas de estudo nos Emirados Árabes Unidos

Bolsas de estudo integrais de pós em Abu Dhabi

A Khalifa University está recebendo inscrições para bolsas integrais de pós-graduação em Abu Dhabi, onde está sediada. As bolsas contemplam tanto os programas 14 de mestrado quanto os 12 de doutorado oferecidos pela universidade. As inscrições vão até 3 de novembro para ingresso em janeiro de 2020, ou até fevereiro de 2020 para ingresso em agosto. A lista completa dos programas oferecidos pela instituição pode ser vista neste link, sob a aba “Academic”. As bolsas integrais para pós-graduação em Abu Dhabi cobrem totalmente os custos de tuition do programa e incluem passagens aéreas anuais. Também cobrem seguro de saúde e um valor de US$ 2.200 a US$ 2.700 por mês para ajuda com os custos de vida no país.

Bolsas de estudo na Espanha

Fundação Carolina oferece 822 bolsas de estudo

A Fundação Carolina está com inscrições abertas para 822 bolsas de estudo na Espanha, incluindo cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, ciências básicas e tecnologia. VEJA AQUI E INSCREVA-SE!

As 822 bolsas dividem-se da seguintes forma: 237 para pós-graduação, 96 para doutorado e estadias curtas de pós-doutorado, 61 para mobilidade de professores e 302 bolsas de estudos institucionais. Além delas, conta-se também a renovação de 126 bolsas de doutorado. As inscrições vão até o dia 10 de março para os cursos de pós-graduação, e até 3 de abril para doutorado, estadias curtas, mobilidade de professores e estudos institucionais. Mais informações sobre as datas de programas específicos podem ser vistas nesta página.

Mestrado em jornalismo e audiovisual tem bolsas de estudo integrais

O Mestrado em Produção Jornalística e Audiovisual (MPXA) da Universidade da Coruña, organizado em parceria pelas fundações Amancio Ortega e Santiago Rey Fernández-Latorre, está com inscrições abertas. O mestrado na Espanha pode ser cursado com bolsa integral e auxílio financeiro, e as inscrições vão até 30 de abril.

O curso tem 30 vagas disponíveis: dessas, 15 são para a especialização em Produção Executiva Audiovisual, e outras 15 para a especialização em Jornalismo Avançado Multiplataforma. Todas as vagas contam com bolsas integrais, e dez vagas são reservadas para estudantes iberoamericanos. Esses estudantes recebem ainda um auxílio financeiro de 3.500 euros (cerca de R$ 16.100) durante os nove meses de curso.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

Comissão Fulbright oferece bolsas de estudo integrais de doutorado

Comissão Fulbright está com inscrições abertas para bolsas integrais de doutorado pleno nos Estados Unidos. Serão oferecidas até 20 bolsas são para pesquisadores de quaisquer área que desejem fazer seu doutorado nos EUA, e as inscrições vão até 11 de março de 2020.

Os alunos contemplados terão suas taxas administrativas e acadêmicas pagas diretamente à universidade anfitriã pela comissão. Além disso, receberão também um valor mensal (que varia conforme o campus) e um adicional de 50% desse valor para cobrir as despesas de um dependente (cônjuge ou filho).

Bolsa integral para MBA no Ohio State Fisher College of Business

O Ohio State Fisher College of Business está recebendo inscrições para a Scholarship for the Americas. Trata-se de uma bolsa integral para MBA que além cobrir integralmente os custos de tuition, também oferece ao bolsista um valor mensal de US$ 1.435 para custear despesas com deslocamento, moradia e alimentação.

Além dessa bolsa, a faculdade ainda oferece outras bolsas de 50% e ajuda de custo mensal de US$ 700 para os chamados “Fisher Fellows“. As inscrições para o MBA (e para as bolsas) ficam abertas até o dia 15 de abril.

Bolsas de estudo na Europa

Erasmus Mundus: programa de bolsas da Europa tem inscrições abertas!

O Erasmus Mundus é um programa de cooperação internacional, criado em 2004 e financiado pela Comissão Europeia, que permite a mobilidade de alunos que estejam no ensino superior. Graças a bolsas de estudo, estudantes e pesquisadores de todo o mundo podem realizar um intercâmbio ou mesmo ter sua formação completa em algumas das melhores universidades europeias. E, atualmente, estão abertas as inscrições para diversos programas de mestrado com bolsa integral do Erasmus Mundus!

As bolsas podem ser concedidas para graduação sanduíche, pós-graduação (mestrado completo, mestrado sanduíche, doutorado completo, doutorado sanduíche) e pós-doutorado. O programa também oferece bolsas para servidores que atuem no ramo da educação (funcionários administrativos), interessados em trocar conhecimento e experiências. Atualmente, o propgrama Erasmus Mundus está recebendo inscrições para uma série de programas de mestrado na Europa. A lista completa de programas pode ser visualizada no catálogo que ele oferece. Por lá, é possível filtrar por área de estudo, países de destino, universidades de destino, duração dos programas (de acordo com o número de créditos) e ano de ingresso.

Site oferece bolsa de €5.000 para mestrado na Europa

Se você pensa em fazer mestrado na Europa e já quer se programar com antecedência, fique ligado. O site educations.com está oferecendo a Study a Master’s in Europe Scholarship, uma bolsa de mestrado na Europa no valor de €5.000 (cerca de R$ 22.000) para cursos que se iniciam no segundo semestre de 2020. As inscrições vão até 13 de abril de 2020. O valor pode ser usado pelo bolsista para cobrir os custos de tuition de qualquer curso de mestrado de sua escolha na Europa. Como o valor é pago diretamente à universidade, ele não pode ser usado para outros fins. No entanto, a bolsa não tem cláusula de exclusividade: ou seja, você pode se candidatar a outra bolsa de mestrado na Europa para ajudar a custear seus estudos, se quiser.

Bolsas de estudo na França

Bolsas de estudo Victor Hugo para mestrado na França

A Universidade de Franche-Comté, localizada na região leste da França (próxima à Suíça), está com inscrições abertas para as bolsas Victor Hugo. O dossiê de candidatura às bolsas de mestrado na França deve ser enviado por e-mail até o dia 28 de fevereiro. O benefício, oferecido para estudantes aceitos para mestrados na instituição, cobre gastos que envolvem os estudos – como taxas universitárias, acomodação e alimentação – durante doze meses. Também está disponível uma preparação linguística de dois meses, nos meses de julho e agosto, para aqueles que não atingirem o nível de proficiência exigido, no Centro de Linguística Aplicada da instituição.

Bolsas de estudo na Holanda

Universidade Radboud oferece bolsas de estudo para mestrado

Já pensou em fazer mestrado na Holanda? Todos os anos, a Radboud University oferece bolsas parciais, de mais de 80%, para alunos internacionais em programas de mestrado selecionados. São, ao todo, 30 bolsas disponíveis. As inscrições seguem até dia 1 de março de 2020, prazo final para applications na instituição. A bolsa cobre parcialmente os custos para estudar na universidade. Na prática, em vez de pagar a taxa cobrada a estudantes internacionais, os alunos contemplados com a bolsa de estudos arcam com os mesmos custos que um cidadão europeu. Para o ano letivo de 2020/2021, o valor da tuition, com bolsa, fica em €2.143, em vez dos 11 a 12 mil euros cobrados sem a bolsa.

Universidade de Twente oferece 50 bolsas de estudo de mestrado

A Universidade de Twente, localizada na Holanda, abriu inscrições para suas bolsas de mestrado. São duas rodadas de seleção, e a primeira delas começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 1 de fevereiro de 2020. Já a segunda recebe os candidatos a partir de 2 de fevereiro e vai até 1 de maio. Ao todo, serão cerca de 50 contemplados pelas bolsas de estudo. O apoio financeiro varia entre 3 mil e 25 mil euros (ou aproximadamente R$ 13.600 a R$ 113.700 na cotação atual), a depender do estudante selecionado. A quantia pode ser usada pelo aluno para arcar com as despesas de manutenção no país, ou mesmo para tuition. Para ser elegível, o aluno deve ter sido aceito por um dos programas de mestrado destacados. Entre eles, estão Matemática Aplicada, Estudos de Comunicação, Nanotecnologia, Tecnologia de Energia Sustentável e Psicologia. A lista complta dos programas elegíveis pode ser vista aqui.

Orange Tulip Scholarships: bolsas de estudo exclusivas para brasileiros

A Orange Tulip Scholarships Brazil (OTS), iniciativa voltada especialmente a estudantes brasileiros, está com inscrições abertas. O prazo para se inscrever varia entre as universidades participantes, mas se encerra entre fevereiro e maio de 2020.

As bolsas (mais de 80) são destinadas a cursos ministrados em inglês com qualidade internacionalmente reconhecida. O OTS concede apoio integral ou parcial sobre o valor da anuidade (tuition fee), e em alguns casos, cobre também os custos do visto e seguro. São, no total, 27 universidades participantes — a lista pode ser vista aqui.

Universidade mais antiga do país oferece bolsas de estudo para mestrado

A Leiden University, localizada na cidade de Leiden, na Holanda, está oferecendo bolsas de estudo para mestrado na Holanda com início em setembro de 2020 ou fevereiro de 2021. As inscrições para as Leiden University Excellence Scholarships serão recebidas até o dia 1º de fevereiro (para início em setembro) ou 1º de outubro (para início em fevereiro).

São três valores de bolsa para mestrado, com duração total de um ano: 10 mil euros, 15 mil euros ou a anuidade integral do programa. Os gastos de manutenção no país, no entanto, são de responsabilidade do estudante. Como as bolsas não são integrais, é possível combiná-la com outras bolsas oferecidas por Fundações ou pelo Governo da Holanda, como a Holland Scholarship.

Bolsas de estudo no Japão

Bolsas de estudo para mestrado em sustentabilidade na Universidade das Nações Unidas

Estão abertas até 28 de fevereiro as inscrições para o programa mestrado em sustentabilidade da UNU, a Universidade das Nações Unidas. São duas opções de apoio financeiro para candidatos brasileiros: as bolsas da Japan Foundation for UNU e UNU Rector’s Scholarship, que são as bolsas do Reitor da Universidade das Nações Unidas.

A Japan Foundation for UNU oferece auxílio mensal de 120 mil ienes (moeda japonesa), o equivalente a cerca de R$ 4.600 na cotação atual, e cobre também o valor da anuidade do curso em sustentabilidade. Já os gastos com passagens aéreas, visto e seguro-saúde durante os dois anos de curso ficam a cargo do estudante. Para ser elegível, o estudante não pode ter obtido outro diploma de mestrado anteriormente.

Bolsas de estudo no Japão exclusivas para mulheres

A Japanese Association of University Women abriu inscrições para o programa anual de bolsas de intercâmbio acadêmico no Japão. Voltada para mulheres que já tenham mestrado em sua área de atuação, a iniciativa aceita candidaturas até 31 de março. Serão duas bolsistas escolhidas, de qualquer área do conhecimento, para fazer intercâmbio acadêmico no Japão por um período de 4 a 6 meses. O período no país asiático deve acontecer entre outubro de 2020 e março de 2021, obrigatoriamente. Veja aqui mais informações.

Bolsas de estudo na Nova Zelândia

Governo neozelandês oferece bolsas de estudo para brasileirosa

Estão abertas as inscrições para brasileiros interessados em bolsas do governo da Nova Zelândia para estudos de pós-graduação. Os candidatos têm até 28 de fevereiro para participar da seleção – o processo é feito exclusivamente via internet, por meio deste link.

As bolsas cobrem passagens aéreas de ida e volta, o valor do curso universitário e seguro médico. Além disso, é oferecido também um auxílio para despesas como acomodação e rotinas de estudo, como compra de livros, materiais escolares e gastos com pesquisa (para alunos de pós-graduação).

Bolsas de estudo no Reino Unido

Universidade de Lancaster oferece bolsas de estudo de mestrado e doutorado

A Lancaster University, no Reino Unido, está recebendo inscrições para as suas Faculty Postgraduate Scholarships. As bolsas são voltadas para alunos que desejem cursar um mestrado ou doutorado na instituição, nas áreas de artes, humanas ou ciências sociais. Os programas têm duração de um ou três anos, respectivamente, e há bolsas de mestrado e doutorado no Reino Unido disponíveis também para estudantes que queiram fazer os dois juntos, em quatro anos. As inscrições vão até 28 de fevereiro de 2020.

O valor das bolsas varia de acordo com o programa escolhido e com as capacidades e necessidades do candidato. A universidade não informa um valor médio para as bolsas, mas afirma que elas podem cobrir totalmente os custos de estudo do aluno, além de oferecer um adicional anual de 15 mil libras (cerca de R$ 81.500 na cotação atual) para auxiliar com os custos de vida no Reino Unido. No caso dos prêmios acima de 5 mil libras além dos custos de tuition, os bolsistas deverão trabalhar no seu departamento de estudos como contrapartida. Esse trabalho, no entanto, é de no máximo a seis horas semanais.

Universidade oferece bolsa de estudo integral para mestrado

A University of East Anglia, localizada no leste da Inglaterra, está recebendo inscrições para uma bolsa integral para mestrado no Reino Unido. A bolsa é voltada a alunos interessados em seus programas de mestrado ministrado pela School of International Development (escola de desenvolvimento internacional). As inscrições vão até 28 de fevereiro. Além dessa bolsa, a escola também oferece duas bolsas parciais (de 6 mil libras por ano) para alunos da América Latina que sejam aceitos nos programas até 16 de abril.

Neste link, é possível ver a lista completa de programas de mestrado da escola. Eles têm duração de um ano em tempo integral, ou de dois anos part-time. O bolsista selecionado para a bolsa integral poderá realizar o curso para o qual foi aceito sem pagar as taxas de tuition, que ficam em torno de 16 mil libras (para o curso inteiro — aproximadamente 8 mil libras por ano caso o estudante opte por estudar part-time). No caso das bolsas parciais, o desconto é aplicado automaticamente ao valor do tuition.

Universidade de Edimburgo oferece bolsas de estudo para doutorado

A Universidade de Edimburgo está recebendo inscrições para seu programa Global Research Scholarships. O programa oferece bolsas de estudo para alunos interessados em fazer doutorado na Escócia em qualquer um dos programas oferecidos pela instituição. As inscrições vão até 17 de fevereiro.

Os bolsistas selecionados pelo programa terão suas tuition fees reduzidas do nível de alunos internacionais para o nível de estudantes da União Europeia (UE). Tipicamente, alunos de fora da UE pagam uma taxa muito maior para estudar nas universidades de lá. A bolsa, no entanto, permite que eles paguem a taxa que é aplicada aos estudantes da UE. Para se ter uma ideia, as tuition fees de doutorado de três anos na área de Geociências foi de 22.200 libras por ano para alunos estrangeiros nos anos de 2019/2020, segundo o site da instituição. Para alunos da UE nesse mesmo período, as fees foram de 4.327 libras. Ou seja, a bolsa acaba abatendo cerca de 80% do valor das taxas, dependendo do programa.

Bolsas de estudo em educação no University College London

O Institute of Education da University College London (UCL) está com inscrições abertas para as Centenary Scholarships para mestrado e doutorado. As bolsas de pós-graduação em educação são voltadas para alunos internacionais (de fora do Reino Unido) interessados nos programas de mestrado ou doutorado oferecidos pela UCL. As inscrições vão até 4 de maio.

Os bolsistas selecionados terão cobertas todas as despesas de tuition (que chegam a mais de 15 mil libras, ou R$ 82 mil na conversão atual) e também terão moradia garantida na International Students House (alojamento dedicado a estudantes internacionais na UCL). Demais despesas referentes ao custo de vida em Londres, no entanto, ficam a cargo do próprio aluno.

Bolsas de estudo na Suíça

Bolsas de até R$ 65 mil por ano para mestrado na Universidade de Genebra

A Faculdade de Ciências da Universidade de Genebra (Unige) está com inscrições abertas para o programa Excelence Fellowship. O programa, segundo a organização, oferecerá bolsas de estudo a alunos “de destaque e altamente motivados” que queiram realizar um mestrado na Universidade de Genebra, em uma das áreas oferecidas pela faculdade. As inscrições estão abertas até 15 de março.

Os programas de mestrado oferecidos pela Faculdade de Ciências da Unige cobrem as áreas de ciências exatas e naturais. Matemática, Ciências da computação, Física, Química, Bioquímica, Biologia, Geologia, Ciências Ambientais, Farmácia e Neurociência são algumas das áreas em que é possível realizar o mestrado.

Bolsas de estudo para mestrado numa das melhores universidades do país

A Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) está recebendo inscrições para bolsas de mestrado na Suíça por meio do programa EPFL Excellence Scholarships. A universidade é uma das melhores do mundo e da Suíça, de acordo com os rankings da QS e da Times Higher Education. As inscrições vão até 15 de abril. Os bolsistas receberão um valor de 8 mil francos suíços (cerca de R$ 34.400) por semestre, por até quatro semestres. Esse valor pode ser usado pelo estudante para cobrir as despesas referentes ao tuition da universidade e ao seu custo de vida na Suíça, mas a universidade nota que, por si só, ele não é suficiente para cobrir todas essas despesas. Os alunos selecionados também terão reservada para si uma vaga nas acomodações da universidade.

Bolsas de estudo sem local definido:

Bolsas de até US$ 21 mil por ano para mestrado em energia sustentável

A Global Sustainable Energy Partnership (GSEP), uma aliança global de empresas de energia, está com inscrições abertas para o programa de bolsas ESED (Education For Sustainable Energy Development). A instituição oferecerá bolsas de estudo para pesquisadores interessados em realizar trabalhos de mestrado em energia sustentável e/ou renovável. As inscrições vão até 06 de março de 2020.

Os bolsistas receberão até US$ 21 mil por ano, por no máximo dois anos. Como o valor tem o objetivo de ajudar os bolsistas a arcarem com os cursos de seus estudos, ele varia de acordo com a necessidade dos bolsistas. A bolsa é válida para pesquisadores que queiram fazer mestrado em qualquer universidade, contanto que o tema de sua pesquisa esteja relacionado a energia sustentável.

Instituto no RS abre inscrições para bolsas de estudo de mestrado

O Instituto Ling está com inscrições abertas até o dia 30 de abril para bolsas de estudo para cursos de mestrado no exterior nas áreas de Direito e Administração. As bolsas de pós-graduação são oferecidas por meio dos programas Start MBA / MPA (voltados para estudantes de Administração ou Administração Pública) e LLM (para estudantes de Direito) do instituto.

Para concorrer, é preciso já ter sido selecionado pelo programa de interesse – MBA, MPA ou LLM – em universidades de primeira linha no exterior. As bolsas de estudos são parciais e variam de acordo com a classificação do candidato no processo seletivo e com a sua necessidade financeira. O resultado será divulgado ao final de julho.

Rotary oferece bolsas de estudos integrais para “Estudos pela Paz” em sete países

Os “Estudos da Paz e Conflitos” são um campo que analisa mecanismos de conflitos sociais, bem como identifica comportamentos violentos e não violentos na interação entre pessoas e sociedades. Um subcampo são os “Estudos pela Paz”, um esforço interdisciplinar que pretende prevenir e resolver conflitos em escala, em contraste com os estudos da guerra, direcionados à busca de vitória em conflitos. Se o seu sonho é ajudar a promover a paz e a compreensão entre os povos, esta bolsa da organização Rotary Internacional é para você. O prazo de candidatura vai até o dia 31 de maio.

É oferecido apoio financeiro para cursos de mestrado e aperfeiçoamento em Estudos da Paz. São até 100 bolsas que incluem, além das mensalidades e taxas escolares, as despesas com passagens aéreas até o país, moradia e alimentação durante o curso.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.