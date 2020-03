Quer estudar em Dublin? Programa de mestrado tem bolsa de 35 mil euros

Estão abertas as inscrições para a ABEI/Haddad Fellowship 2020-2021. O programa é voltado para estudantes brasileiros que desejem fazer mestrado na Irlanda, no Trinity College Dublin, uma das instituições mais prestigiadas do país, e oferece bolsa integral por um ano. Ele receberá inscrições até o dia 10 de abril.

Neste ano, a bolsa está sendo oferecida para estudantes que queiram fazer os seguintes programas de mestrado oferecidos pelo Trinity College: Tradução Literária, Teatro e Performance ou Estudos de Cinema – Teoria, História e Prática (em cada link é possível ler mais detalhes de cada programa). Em todos os casos, a bolsa cobre um ano de custos de estudo, acomodação, despesas de viagem e alimentação, num valor total de 35.000€ (aproximadamente R$ 172.500 na cotação atual).

De acordo com Eduardo Kumamoto, que recebeu a bolsa na edição 2018-2019, o valor é generoso e proporciona uma vivência confortável durante a estadia — apesar do elevado custo de alguns fatores, como moradia na Irlanda. Outra vantagem do programa é o ambiente altamente internacional do Trinity College. “Você convive com pessoas do mundo todo. No curso que eu fiz [durante o mestrado], por exemplo, não tinha nenhum irlandês na minha sala”, conta.

Segundo o estudante, o povo irlandês é bastante receptivo, o que facilita a adaptação. Ao mesmo tempo, Eduardo conta que a Irlanda tem uma comunidade imensa de brasileiros. “Você sempre vai escutar português. Tem muita atividade, muitos lugares de brasileiros, mercadinhos brasileiros”, relata. Isso pode auxiliar quem tem mais medo de se adaptar à vida em um país diferente.

Como se candidatar à ABEI/Haddad Fellowship

A candidatura à bolsa precisa ser feita paralelamente à candidatura para o programa de mestrado no Trinity College. O número da candidatura ao programa de mestrado é exigido durante o processo de inscrição. É possível se candidatar sem ainda ter sido aceito, mas a concessão da bolsa, nesse caso, fica condicionada ao candidato ser aceito no programa que deseja.

Também é necessário já ter concluído a graduação com média ponderada igual ou superior a 7 (ou estar na pós-graduação), e ser membro da ABEI (Associação Brasileira de Estudos Irlandeses). O candidato também deverá enviar cópias de documentos como passaporte, CV, histórico acadêmico e duas cartas de recomendação para o endereço ccint.Thch@usp.br.

Além desses documentos, é preciso comprovar proficiência em inglês por meio de um dos seguintes certificados: IELTS, TOEFL, Cambridge ou PTE. O processo também demanda que o aluno envie um artigo acadêmico recente em inglês, com no máximo 7 páginas ou 3000 palavras, e uma carta de motivação. Mais detalhes sobre o processo podem ser vistos neste link. As inscrições vão até 10 de abril.

Essa carta de motivação, segundo Eduardo, é uma espécie de “esboço do que você pretende fazer” durante seus estudos no Trinity College. Para Eduardo, foi a parte mais desafiadora do application. “Você tem que saber, pelo menos em linhas gerais, o que pretende fazer, e acho que isso é o mais difícil, porque exige muita reflexão, e colocar isso no papel também é trabalhoso”, comenta. “Não é legal se candidatar só porque quer estudar fora”, ressalta.

Conselhos para o application ao mestrado na Irlanda

Para escrever a carta de motivação, Eduardo recomenda que o candidato “entre no site do curso [de mestrado que pretende fazer] e vasculhe todo o programa, todos os professores”. Assim, conseguirá dizer com precisão, no documento, o que pretende estudar e com quem. “Eu falei sobre a minha história na USP e mostrei que conhecia o curso para o qual ia fazer o application, e propus algumas coisas que gostaria de fazer”, lembra.

Uma vantagem desse processo, segundo ele, é que há uma grande abertura para diversas linhas de pesquisa e atividades por parte do Trinity College. “A irlanda é uma comunidade muito espalhada pelo mundo, então eles entendem que o aluno pode trabalhar também com outras coisas. Tanto que a outra moça que ganhou a moça comigo estudava tradução literária em japonês. A mente deles é muito aberta”, comenta.

Eduardo só foi aceito para a bolsa de mestrado na Irlanda na segunda vez que se candidatou à bolsa. Na sua primeira tentativa, faltou tempo. Por isso, ele recomenda dar início ao processo com o máximo possível de antecedência. Assim, é possível fazer o processo com mais calma e qualidade.

Ele também recomenda falar com antecedência com os professores aos quais o candidato pretende pedir recomendação. “Não é de bom tom que o professor receba um e-mail falando que um aluno os indicou para escrever uma carta de recomendação sem que o aluno tenha falado com eles antes”, diz.

As inscrições devem ser feitas até 10 de abril. Com todos os documentos enviados, o material é analisado pela ABEI; em seguida, até quatro alunos serão entrevistados por examinadores da ABEI. O aluno contemplado pela bolsa será divulgado até o dia 20 de junho de 2020.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.