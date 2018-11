Quer ampliar seu vocabulário de inglês sobre negócios? Veja estas dicas

“O SaaS tem alguns KPIs específicos, por isso o CSM é fundamental, desde o MPV, entendeu?”

Não!

Além das novas palavras em inglês, há também as siglas… Mas não desanime, se você leu (e usou) os termos aprendidos no artigo “Entenda os termos em inglês mais famosos no mundo dos negócios e startups“, vamos agora ampliar mais um pouco seu vocabulário de negócios.

Hoje coloquei aqui 10 termos usados em frases que misturam português e inglês – exatamente como ouvi ou li em reuniões, cursos, palestras e relatórios.

Se você entender tudo, está bem atualizado, especialmente em temas como Marketing, Tecnologia e Customer Success.

“O User onboarding está transformando o mercado de SaaS”

User onboarding – Onboarding do Usuário (ler Onboarding do Cliente)

“Reduzir e também prevenir o churn rate tem de ser uma meta. Para conseguir isso, monitore o trouble ticket.”

Churn Rate – É o índice de cancelamento de clientes. Churn é uma métrica que indica o quanto sua empresa perdeu de receita ou clientes. Para calcular o churn basta dividir a quantidade de clientes que perdeu até o final do período pelo total de clientes que iniciaram. Exemplo: se você perdeu 10 clientes de 100 = 10% de churn rate.

Trouble ticket – Cada ocorrência proveniente de um cliente insatisfeito pode ser considerada um trouble ticket, que deve ser monitorado no sistema, quanto a aspectos como: tempo de espera até o primeiro atendimento, tempo de resolução etc.

“O SaaS tem alguns KPIs específicos, por isso o CSM é fundamental, desde o MPV”

SoftWare-as-a-service (SaaS) – Software acessado pelos clientes através da internet, graças a uma assinatura ou taxa de utilização. Não está relacionado a compra de licenças, ou seja, o cliente utiliza o software e paga por sua utilização, como Netflix ou Spotify.

Key Performance Indicator (KPI) – Indicador que avalia o desempenho do negócio (por exemplo: taxa de cancelamento de pedidos, taxa de horas de parada de equipamento, retorno sobre investimento, custo da mão-de-obra, volume de vendas etc.).

CSM = Customer Success Manager

MPV (Minimum Viable Product, ou “mínimo produto viável”) – Esse conceito está incluído na proposta do “Lean Startup” e na prática propõe que, ao ter uma ideia de mercado, você deve criar um produto rudimentar que represente sua proposta central e que possa ser testado o quanto antes.

“Um empreendedor pode construir uma lean startup identificando um gap de Customer Success no mercado. Ou um business que seja um spin-off.”

Learn Startup – Método de desenvolvimento de produtos e mercados, com o objetivo de encurtar o ciclo de desenvolvimento do produto ao adotar uma combinação de experimentação orientada por hipóteses, entregas iterativas e aprendizado validado.

Gap – Espaço que ainda precisa ser preenchido ou desenvolvido.

Spin-off – Um novo negócio a partir de um projeto ou área já existente em uma empresa. O Google, por exemplo, nasceu como buscador, mas várias outras empresas foram criadas a partir dele, como o Google Ads.

