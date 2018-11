Quem trabalha 40 horas por semana nunca vai mudar o mundo, diz Elon Musk

O CEO da Tesla, Elon Musk, diz que sabe quantas horas por semana você precisa trabalhar para mudar o mundo, e não são poucas.

“Há lugares muito mais fáceis de trabalhar, mas ninguém mudou o mundo trabalhando 40 horas por semana”, disse em um tuíte, após dizer que SpaceX, Tesla, Boring Company e Neuralink são os lugares a escolher se “você quer fazer acontecer”.

Indagado por um usuário quantas horas exatamente as pessoas devem trabalhar por semana para mudar o mundo, ele respondeu que 80 era um número sustentável, com picos acima de 100 às vezes.

“O nível de dor aumenta exponencialmente acima de 80”, alertou.

Os comentários vêm à tona no dia seguinte à transmissão de uma entrevista do website Axios com Musk, na HBO, em que ele revelou que a Tesla esteve a poucas semanas da falência financeira durante o esforço frenético e caro para acelerar a produção do sedã Model 3.

“A empresa estava sangrando dinheiro enlouquecidamente e se não resolvêssemos os problemas em muito pouco tempo, morreríamos”, disse Musk, que sabidamente dorme às vezes em sua fábrica, na entrevista.