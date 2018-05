São Paulo – Você está atualizado sobre os artistas do momento? Neste mês, a Companhia de Idiomas checou no Spotify as 50 músicas mais tocadas no mundo para testar o seu inglês.

Para os cantores amadores, que decoram todas as letras e estão com o ouvido e o inglês afiados, fica o desafio: a partir de um trecho da música e do título, será que fica fácil adivinhar o intérprete?