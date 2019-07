Que Vale do Silício que nada… quem ganha mais nos EUA são os médicos

Empregos do setor de tecnologia parecem ser a porta de ouro para quem quer ficar rico nos Estados Unidos no século 21.

Mas a reportagem especial “Work Wise” da Bloomberg – sobre como jovens profissionais podem progredir, ganhar dinheiro e retribuir – revela que algumas coisas não mudaram desde o século passado. Lembra-se quando sua mãe lhe disse para ser médico ou médica? Ela estava certa.

Quatro dos cinco empregos melhor remunerados nos Estados Unidos fazem parte do campo da medicina e da odontologia, segundo o Departamento de trabalho dos EUA.

Clínicos gerais ganham mais, com salário médio anual de US$ 201.100. Precisamos descer até o décimo lugar no ranking para encontrar um cargo de tecnologia: gerentes de informática e de computação têm salário médio anual de US$ 142.530. Desenvolvedores de software estão no 36º lugar, com salário médio de US$ 110 mil dólares por ano.

No caso dos advogados, a consolidação do setor enquanto faculdades de direito continuavam a formar novos profissionais teve consequências. Um advogado nos EUA atualmente ocupa o 24º lugar na lista dos maiores salários, com renda anual média de US$ 120.910, valor que se encaixa entre os salários pagos a físicos e gerentes de compras.

Quem estaria na outra ponta? Talvez você decida dar algumas fichas a mais ao crupiê na próxima vez que for jogar em Atlantic City. Além disso, tente não enganar o garçom na hora da gorjeta na próxima vez que for comer fora. Ambos os empregos têm dois dos menores salários médios anuais, segundo o Departamento de Trabalho.

Caso não esteja feliz com seu salário atual e talvez pense em gastar dezenas de milhares de dólares em um mestrado, veja se realmente vale a pena. Professores universitários, previsivelmente, se beneficiam financeiramente desse diploma, assim como profissionais de suporte técnico.

Outros profissionais que conseguem aumento de salário após fazer um mestrado incluem organizadores de convenções, gerentes de vendas e biólogos.