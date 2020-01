Que tipo de procrastinador é você? Faça o teste e descubra

Resultados de uma pesquisa do Na Prática, em parceria com a MindMiners, revelou que o principal inimigo da produtividade é a procrastinação.

Você já se perguntou porque as pessoas respondem de forma diferente às atividades propostas – pelos outros e por si mesmos? Muitos fazem prontamente; outros esperam até o último minuto para começar… e há ainda quem sequer termine o que começou.

Segundo a especialista Gretchen Rubin, isso está ligado a alguns traços específicos da personalidade de cada um, conjuntos que ela chama de “tendências”.

Todos nós lidamos com dois tipos de expectativas – externas (como cumprir prazos de trabalho) e internas (como manter uma resolução de Ano Novo). São as respostas às expectativas que determinam qual é nossa tendência – dentre as quatro existentes.

Entender em qual destas categorias você se encaixa é um ótimo primeiro passo para entender qual a melhor forma de acabar com a procrastinação – além de ajudar a entender o que te motiva, de fato.

Quer parar de procrastinar? Faça o teste, descubra seu tipo de personalidade e a melhor forma de atacar a procrastinação!

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.