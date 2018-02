Que tipo de líder você gostaria de ser ou de ter?

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Se entre suas aspirações profissionais está a liderança, você já parou para pensar que tipo de líder gostaria de ser, quais atitudes deveria ter? Para quem não tem a liderança como meta, vale pensar quais características e posturas você acha que o líder ideal deveria ter.

Responder essas perguntas é muito importante, não apenas para sua carreira como também para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do universo do trabalho. Essa é a proposta da pesquisa Carreira dos Sonhos, que busca mapear as aspirações de jovens, média gestão e alta liderança, com o propósito de entregar novas perspectivas para as relações de trabalho que estão em constante mudança.

A edição de 2017 desse estudo, por exemplo, mostrou que os profissionais estão dispostos a experimentar novos modelos de trabalho, em que seja possível haver maior flexibilidade, autonomia e responsabilidade por sua carreira. Com isso, entendemos que mais do que uma transição de carreira, as pessoas estão dispostas a fazer uma transição de vida. Além disso, tanto os jovens quanto os altos executivos estão em busca de um espaço profissional coerente em que se pratica exatamente aquilo que se fala.

Agora, em 2018, a pesquisa quer entender quais são as condições que precisamos para que a liderança floresça na rede. Ou seja, como espalhamos a capacidade de liderança em toda a organização e democratizamos a liderança? Em busca dessa resposta, a pesquisa Carreira dos Sonhos de 2018 irá focar em mapear a percepção e expectativas dos profissionais sobre seus líderes e seu próprio desejo em assumir posições de liderança.

Investigar a jornada profissional como um todo é a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento de pessoas e organizações, afinal, apenas conhecendo suas necessidades e desejos é que podemos jogar luz sobre questões relevantes que envolvem os assuntos relacionados à carreira. Para que esse estudo tão importante para o mercado de trabalho continue a ser alimentado é simples: basta acessar o site Carreira dos Sonhos 2018 responder à pesquisa.

Nós queremos falar sobre a Carreira dos Sonhos dos brasileiros e, para isso, precisamos saber o que os profissionais de todo o País pensam, sentem e desejam, afinal, nossa preocupação é com um universo do trabalho melhor para todo mundo.

Vamos?