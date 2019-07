Que barreira superou para fazer faculdade? Sua história pode render prêmio

São Paulo – Universitários de todo Brasil que tenham tido suas vidas transformadas por meio da educação podem se inscrever no Prêmio Educação Transforma.

Promovida pelo PRAVALER, programa de crédito universitário, a iniciativa vai premiar as melhores narrativas de superação de jovens que cursam faculdade com poucos recursos.

Podem participar do prêmio, alunos matriculados tanto em faculdades privadas quanto públicas. As inscrições vão até o dia 14 de julho e são feitas pelo site do Prêmio Educação Transforma.

Os estudantes farão um teste online e precisam enviar um vídeo contando sua história. Também vão passar por uma entrevista online. Para participar da etapa final, serão escolhidos 20 universitários que receberão vale-educação de mil reais.

Os selecionados vão participar da última etapa em São Paulo (SP) e terão viagem com direito a acompanhante, hospedagem e alimentação pagas pelo PRAVALER. A premiação está marcada para o dia 1º de setembro.

Duas histórias serão premiadas com intercâmbio de 15 dias no Canadá (incluindo passagem, hospedagem, curso e auxílio viagem), R$ 4 mil reais em vale-educação, um notebook e sessões de coaching.