Quatro empresas com 991 vagas abertas em plena pandemia

Mesmo com a pandemia do coronavírus, algumas empresas não deixaram de fazer contratações. Em geral, os novos funcionários são contratados e recebidos de forma remota.

No Nubank desde 12 de março, foram 155 foram contratadas pela startup. Ainda existe ao menos 11 vagas abertas nos escritórios de São Paulo e do México.

Na BRQ Digital Solutions, empresa que ajuda outras companhias a se digitalizarem, há cerca de 200 vagas abertas, principalmente para desenvolvedores, e com salário máximo de R$ 12 mil. As oportunidades são para diversos lugares do Brasil, mas todos começarão a trabalhar remotamente.

No Itaú, desde o início da quarentena o banco já contratou mais de 260 profissionais. E ainda há mais 400 vagas abertas. Da primeira entrevista até a admissão, todo o processo é digital para evitar o deslocamento de candidatos e ajudar a manter o isolamento social.

Já na Digisystem, empresa fornecedora de soluções de tecnologia e transformação digital, serão 380 profissionais contratados até dia 1º de junho. As oportunidades são para a área de tecnologia nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.