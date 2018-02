Quanto ganham os militares? Maior salário passará de R$ 13,4 mil

São Paulo – Em meio a uma operação do Exército no Rio de Janeiro, as Forças Armadas brasileiras estão também no noticiário econômico já que esses servidores ficam fora da proposta de reforma da Previdência que está em uma complexa discussão.

Uma parte da polêmica fica por conta do fato de que eles não contribuem para a Previdência – e a União que faz o pagamento – sua participação no rombo de 268 bilhões registrado em 2017, e que o peso do militar federal é 16 vezes maior nesse prejuízo do que o de um segurado do INSS. É importante ressaltar que um militar não se aposenta, ele vai para a reserva, podendo ser convocados em caso de necessidade.

Mas, afinal, esses servidores que aceitam entregar sua vida à Nação ganham bem ou mal? Quanto, por exemplo, estão recebendo os 3 mil homens do Exército em operação no Rio, a primeira ação depois do decreto do presidente Michel Temer que delegou a um general das Forças Armadas a autoridade da segurança pública.

O soldo (salário) é apenas uma parte da remuneração dos militares no Brasil e é irredutível Além dele, há adicionais. São eles: o militar, inerente a cada círculo hierárquico, de habilitação, por conta de cursos feitos, de tempo e serviço, de compensação orgânica, ligada ao desgaste causado pela função, e de permanência.

Também recebem gratificações, de localidade e de representação, e ajudas de custo e auxílios, como, por exemplo, de alimentação, de fardamento, entre outros. Tudo está regulamento na MP 2.215 de 2001.

Confira, os valores de soldo em reais das Forças Armadas ( Exército, Marinha e Aeronática). A tabela de escalonamento, que regulamenta os reajustes também está disponível no site do Planalto:

Oficiais Generais

POSTO OU GRADUAÇÃO A partir de 1o de janeiro de 2017 A partir de 1o de janeiro de 2018 A partir de 1o de janeiro de 2019 Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro 12.076,00 12.763,00 13.471,00 Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro 11.574,00 12.233,00 12.912,00 Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro 11.196,00 11.833,00 12.490,00

Oficiais Superiores

POSTO OU GRADUAÇÃO A partir de 1o de janeiro de 2017 A partir de 1o de janeiro de 2018 A partir de 1o de janeiro de 2019 Capitão de Mar e Guerra e Coronel 10.229,00 10.832,00 11.451,00 Capitão de Fragata e Tenente-Coronel 10.044,00 10.642,00 11.250,00 Capitão de Corveta e Major 9.860,00 10.472,00 11.088,00

Oficiais Intermediários:

POSTO OU GRADUAÇÃO A partir de 1o de janeiro de 2017 A partir de 1o de janeiro de 2018 A partir de 1o de janeiro de 2019 Capitão-Tenente e Capitão 7.861,00 8.517,00 9.135,00

Oficiais Subalternos:

POSTO OU GRADUAÇÃO A partir de 1o de janeiro de 2017 A partir de 1o de janeiro de 2018 A partir de 1o de janeiro de 2019 Primeiro-Tenente 7.350,00 7.796,00 8.245,00 Segundo-Tenente 6.673,00 7.082,00 7.490,00

Praças Especiais

POSTO OU GRADUAÇÃO A partir de 1o de janeiro de 2017 A partir de 1o de janeiro de 2018 A partir de 1o de janeiro de 2019 Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial 6.268,00 6.625,00 6.993,00 Aspirante, Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) 1.298,00 1.372,00 1.448,00 Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva 1.054,00 1.114,00 1.176,00 Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos 956 1.010,00 1.066,00 Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete 936 989 1.044,00 Aprendiz-Marinheiro 879 929 981

Praças graduadas

POSTO OU GRADUAÇÃO A partir de 1o de janeiro de 2017 A partir de 1o de janeiro de 2018 A partir de 1o de janeiro de 2019 Suboficial e Subtenente 5.307,00 5.751,00 6.169,00 Primeiro-Sargento 4.695,00 5.110,00 5.483,00 Segundo-Sargento 4.060,00 4.445,00 4.770,00 Terceiro-Sargento 3.325,00 3.584,00 3.825,00 Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor 2.243,00 2.449,00 2.627,00 Cabo (não engajado) 818 886 956

Demais praças