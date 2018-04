Quanto a Kroton paga a professores e demais funcionários? Veja salários

São Paulo – Com domínio consolidado no ensino superior, a Kroton Educacional acertou hoje a compra da Somos Educação, num movimento definitivo de conquista de espaço na educação básica brasileira.

A assinatura foi divulgada hoje em fato relevante na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e o valor estabelecido é de 4,5 bilhões de reais que serão pagos à controladora da Somos Educação, a Tarpon.

Esbanjando apetite no mercado educacional, a Kroton recebeu, na plataforma Love Mondays, mais 130 avaliações de funcionários e ex-funcionários nos últimos 12 meses. Pouco mais 70% dos usuários disseram que recomendariam a empresa a um amigo. Confira os índices de satisfação, medidos de acordo com as informações espontâneas dos usuários da comunidade de carreira.

Categoria Índice de satisfação de 1 a 5 Remuneração e benefícios 3,27 Oportunidade de carreira 2,67 Cultura da empresa 3,05 Qualidade de vida 3,01

Alguns pontos positivos destacados por um analista, que deixou a empresa neste ano, e que recomenda a empresa são o investimento em tecnologia e treinamentos e as possibilidades internas de crescimento. Já o ritmo constante de mudanças requer, segundo esse mesmo funcionário, esforço físico e mental para superar desafios.

Outro ex-funcionário, da área de RH, elogia a política de remuneração e a plataforma de treinamentos, mas critica a liderança a quem recomenda colocar um olhar mais voltado ao lado humano acima da lucratividade. No quatro trimestre, a Kroton teve lucro líquido ajustado de 488,64 milhões de reais.

“Gestores operacionais e nada resolutivos. Focam muito em achar o culpado e não resolvem os problemas. Empresa que estimula muito o lado competitivo dos colaboradores, o que torna alguns ambientes de trabalhos não sadios”, escreveu o profissional, em avaliação publicada há pouco mais de 10 dias.

A estrutura de trabalho, a equipe e os treinamentos oferecidos são elogios que se repetem. Do lado das críticas, a falta de oportunidade de carreira parece ser uma fraqueza da Kroton, como empregadora, segundo as percepções divulgadas pelos funcionários e ex-funcionários.

Um roteirista e um analista administrativo são exemplos de profissionais que reclamam de pouca chance de crescimento. “Acredito que a empresa se preocupa excessivamente com o seu crescimento e por diversas vezes se esquece de que este não existiria sem os seus funcionários. Existem diversas áreas em que é possível se desenvolver e conseguir promoções de acordo com as suas entregas, no entanto, em outras, isso só é possível caso alguém do time saia e/ou tenha indicação”, escreveu o analista, que deixou a empresa em 2017.

Se a oportunidade de carreira é o item mais mal avaliado entre os componentes de satisfação profissional, a política de remuneração é a que tem a nota mais alta. De estagiário a diretor, confira a seguir os salários informados para 15 cargos: