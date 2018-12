Quanto a empresa eleita a melhor do mundo para trabalhar paga no Brasil

São Paulo – Primeiro lugar pela 4ª vez no ranking mundial do Glassdoor de melhores lugares para trabalhar, a Bain & Company é a recordista de liderança da lista divulgada anualmente pela plataforma desde 2009.

No Glassdoor, avaliações sobre empregadores são feitas espontânea e anonimamente por usuários de todo mundo, entre funcionários e ex-funcionários. Desde 2016, o “braço” brasileiro do Glassdoor é o site Love Mondays.

Além da Bain & Company, o ranking mundial de melhores empresas para trabalhar em 2019 traz as seguintes empresas no seu top 10: Zoom Video Communications (2º), In-N-Out-Burger (3º), Procore Technologies, (4º), Boston Consulting Group (5º), LinkedIn (6º), Facebook (7º), Google (8º), Lululemon (9º), Southwest Airlines (10º).

A classificação final leva em conta critérios como remuneração, cultura e valores, gerenciamento sênior e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Esse último quesito é o mais importante para que consultor Luiz Fabre funcionário da Bain & Company, em São Paulo (SP) queira seguir carreira na empresa. “O balanço entre vida pessoal e profissional resultante dessa cultura da Bain é o que vai me manter em consultoria no longo-prazo”, diz em relato enviado a EXAME.

Ele explica que o dia a dia de trabalho na consultoria é orientado para foco em resultado. A agilidade em definir as prioridades diárias evita investimento de tempo e energia em iniciativas que terão pouco impacto.

“Desde o meu primeiro projeto, os gerentes e sócios da Bain sempre ajudaram o time a mapear os principais assuntos a serem tratados e focar as horas de trabalho nisso. Essa forma de trabalho me permite aproveitar melhor meu tempo e deixar horas suficientes no resto do dia para outras atividades, como academia, sair com amigos, eventos, etc”, conta.

Erica Dias, gerente de recrutamento da Bain em São Paulo (SP), cita, também em relato recebido por EXAME, as oportunidades de aprendizado em um lugar que reúne, em sua opinião, o melhor de dois mundos: ambiente empreendedor apoiado pela estrutura que uma consultoria presente em mais 70 países pode ter.

O índice de satisfação profissional na Bain & Company medido pelo Glassdoor foi de 4.6, sendo que nota máxima é 5. Especificamente entre os brasileiros, o índice de satisfação é de 4.05, segundo as informações da plataforma brasileira Love Mondays, que recebeu 20 avaliações de funcionários da consultoria nos últimos 12 meses.

A satisfação em relação à qualidade de vida, no entanto, é o item que tem a pior nota entre os funcionários e ex-funcionários da Bain & Company no Brasil: apenas 2,63

“Trabalha-se muito, muito mesmo, independente do cargo ou época do ano. Espera-se que você esteja sempre à disposição, inclusive no fim de semana e feriado”, publicou um consultor financeiro de São Paulo na plataforma, que considera, porém, a consultoria uma excelente empresa.

Há dois meses, um funcionário também de São Paulo também se manifestou na plataforma sobre as longas jornadas. “Muitas horas de trabalho na maior parte dos projetos (mais de 70 horas semanais) ”, escreveu.

O quesito remuneração e benefícios é o mais bem avaliado no Love Mondays com nota de 4,63 de satisfação. “Remuneração muito atrativa, aprendizado acelerado, carreira planejada, cultura forte de feedback, experiências internacionais frequentes, exposição ao top management de grandes corporações, excelente stepping stone para acelerar a carreira caso consultoria não seja seu plano de longo prazo”, publicou um ex-consultor da Bain há um mês.

A seguir confira os salários informados pelos usuários na plataforma para cinco cargos