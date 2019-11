Quando usar “have got” e “ain’t”? Aprenda com a música de Nina Simone

Nina Simone foi uma cantora muito conhecida na cena do jazz e por lutar pelos direitos civis dos negros norte-americanos, especialmente na década de 1960.

Ela emplacou diversos hits que viraram clássicos na história, e, dentre eles, um dos que se destacam é a canção “Ain’t Got No / I Got Life”, que é uma ótima música para desenvolver o vocabulário em inglês e “afinar” os seus ouvidos.

Você já ouviu a expressão “have got”? E que tal “ain’t”? Bom, as duas são comuns no inglês falado, você raramente vai encontrá-las “fora das ruas”. Mas é importante destacar que “ain’t” é ainda mais informal e por muito tempo foi associado com pessoas que não tiveram acesso à educação, então tome cuidado com o contexto em que você estiver.

COMO (E QUANDO) USAR “HAVE GOT” E “AIN’T”?

Vamos às explicações! “Have got” é apenas um substituto para “have”. Simples assim. Mas a maneira como eles são usados nas frases são diferentes:

Do you have money? / No, I don’t have money.

Have you got money? / No, I haven’t got money.

Dica: às vezes você vai encontrar apenas a palavra “got” nas frases, sem o “have”, e não tem problema, é só um jeito um pouco mais informal de usar essa expressão (você vai ver muitos exemplos na música da Nina Simone mais à frente).

E, depois, temos “ain’t”. Essa expressão é super informal e é usada para substituir “am not / are not / is not / have not / has not” (sim, sempre negativo). Por exemplo:

I am not gonna travel this weekend. / I ain’t gonna travel this weekend.

He is not reliable. / He ain’t reliable.

I haven’t got any money. / I ain’t got no money.

(Cuidado: em inglês, nós nunca usamos duas partículas negativas na mesma frase, como “don’t” e “no”. Mas no caso de “ain’t” não tem problema, devido à sua natureza super informal)

AGORA SIM: PRATIQUE SEU INGLÊS COM NINA SIMONE

Observe na letra da música como são usadas as expressões “have got” e “ain’t”. Depois, ouça a música e tente completar as duas primeiras estrofes escolhendo a palavra correta cantada por Nina Simone.

I ain’t got no (a. home / b. poem), ain’t got no (a. tools / b. shoes)

Ain’t got no (a. honey / b. money), ain’t got no (a. glass / b. class)

Ain’t got no (a. hurt / b. skirts), ain’t got no (a. sweater / b. shelter)

Ain’t got no (a. perfume / b. bedroom), ain’t got no (a. bed / b. bread)

Ain’t got no (a. wine / b. mind)

Ain’t got no (a. mother / b. other), ain’t got no (a. vulture / b. culture)

Ain’t got no (a. trends / b. friends), ain’t got no (a. schooling / b. cooling)

Ain’t got no (a. love / b. glove), ain’t got no (a. fame / b. name)

Ain’t got no (a. cricket / b. ticket), ain’t got no (a. broken / b. token)

Ain’t got no (a. God / b. Lord)

Then what have I got?

Why am I alive anyway?

Yeah, what have I got?

Nobody can take away?

Got my hair, got my head

Got my brains, got my ears

Got my eyes, got my nose

Got my mouth, I’ve got my smile

I got my tongue, got my chin

Got my neck, got my boobs

Got my heart, got my soul

Got my back, I got my sex

I got my arms, got my hands

Got my fingers, got my legs

Got my feet, got my toes

Got my liver, got my blood

I’ve got life, I’ve got my freedom

I’ve got the life

I’ve got the life

And I’m gonna keep it

I’ve got the life

And nobody’s gonna take it away

I’ve got the life

ANSWER KEY

I ain’t got no home, ain’t got no shoes

Ain’t got no money, ain’t got no class

Ain’t got no skirts, ain’t got no sweater

Ain’t got no perfume, ain’t got no bed

Ain’t got no mind

Ain’t got no mother, ain’t got no culture

Ain’t got no friends, ain’t got no schooling

Ain’t got no love, ain’t got no name

Ain’t got no ticket, ain’t got no token

Ain’t got no God

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing da Companhia de Idiomas.