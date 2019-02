Qual o limite para acumular férias, segundo a lei?

1/25 (Divulgação)

São Paulo – Dez dias. Este é o tempo médio de férias que as empresas coreanas oferecem por ano, segundo análise da agência Expedia.com. Mas, na prática, os profissionais da Coreia do Sul usufruem apenas 7 dias deste montante.Você deve estar pensando: o que faria alguém abrir mão das (merecidas) férias anuais? Para 30% dos brasileiros que não usufruem os 30 dias previstos pela, a resposta é: dinheiro.Tais pessoas, geralmente, preferem vender parte de seu descanso remunerado – e ganhar, com isso, um dinheiro extra equivalente a até um terço do próprio salário. Em outros países, os motivos variam desde acumular mais dias para fazer umaprolongada até não ter condições para “se dar ao luxo” de usufruir da ideia de férias.Em tempo: os dados foram retirados do estudo Férias Marcadas da Expedia.com e se referem à mediana dos números coletados. Mais de 8,5 mil pessoas de 24 países responderam ao questionário. Com isso, os dados são aproximados e não contemplam a totalidade dos profissionais de cada nação. Assim, em alguns casos, a mediana pode ser inferior ou superior aos valores determinados pelo governo em cada país. Por isso, para alguns locais, contrastamos os valores fornecidos pela pesquisa com os dados do estudo " No-Vacation Nation Revisited ", do Center for Economic and Policy Research e com o levantamento Mercer