Qual é o erro na frase “I like the watch of Pedro”?

Se alguém precisasse dizer em inglês a frase “Gosto do relógio do Pedro” o ideal seria “I like the watch of Pedro”, certo? Errado!

Esse tipo de equívoco é muito comum entre estudantes brasileiros, que costumam usar a preposição “of” para substituir o “de” em quase todos os casos. Acontece que nem sempre é assim.

Dependendo da situação, você vai usar bem menos palavras em inglês do que em português para dizer a mesma coisa. E expressar que algo pertence a alguém usando o nome dessa pessoa é um desses casos.

Essa construção gramatical não existe no português, então pode confundir um pouquinho, mas lembre-se: você vai colocar o nome da pessoa junto com um apóstrofo e a letra s (’s) e só por último você vai colocar o objeto. Olha só:

O carro da Julia >> Julia’s car

A casa de Bruno >> Bruno’s house

O relógio do Pedro >> Pedro’s watch

Eu gosto do relógio do Pedro >> I like Pedro’s watch.

Dica extra: nunca coloque “the” antes de um nome próprio em inglês, combinado?

Quando aparecer mais de um nome na mesma frase, você vai ter que se perguntar a quem pertence o objeto.

Trata-se apenas de um objeto e ele pertence a todas as pessoas da frase? Nesse caso, somente a última pessoa carrega o “apóstrofo s”:

Marta and Paulo’s computer >> o computador da Marta e do Paulo (eles dividem o mesmo computador)

Trata-se de mais de um objeto, e cada pessoa da frase possui o seu? Nesse caso, cada pessoa da frase também vai ter o seu próprio “apóstrofo s”.

Marta’s and Paulo’s computers >> os computadores da Marta e do Paulo (cada um tem o seu próprio computador)

E se a palavra onde vai o “apóstrofo s” estiver no plural? Aí você só coloca o apóstrofo.

The boy’s room >> O quarto do garoto

The boys’ room >> O quarto dos garotos

Atenção:

Thomas’s room >> O quarto de Thomas (Thomas é um nome próprio que termina com “s”, então você vai seguir a regra geral normalmente)

O caso genitivo (ou “apóstrofo s”, como é popularmente chamado) sempre será usado quando você estiver se referindo a seres com vida (pessoas e animais), tempo (hoje, amanhã, etc) e locais quando for mencionado o nome (Brasil, São Paulo, etc).

The dog’s name is Pluto.

I haven’t read today’s newspaper.

São Paulo’s new theater is huge!

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing da Companhia de Idiomas.