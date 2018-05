Qual é, afinal, o perfil profissional mais procurado pelas empresas?

Sofia Esteves, fundadora do Grupo DMRH e da Cia. de Talentos

Boa notícia: não existe um único perfil. Isso não significa, porém, que cada organização não esteja em busca de alguém com características específicas. A realidade é que tanto a empresa quanto o profissional devem ser aderentes um ao outro.

Mas, o que isso quer dizer?Imagine que você não tem a menor vocação para usar terno e gravata diariamente ou, no caso das mulheres, saia e salto alto. Não faria o menor sentido buscar uma vaga em uma empresa que exigisse esse tipo de vestimenta para o dia a dia. Embora pareça um detalhe, algo fácil de ser superado, para algumas pessoas é um verdadeiro martírio.

Da mesma forma, não faz sentido batalhar por uma vaga em uma empresa que tem como modelo de crescimento a meritocracia, se você sabe que se encaixa melhor em uma cultura organizacional focada no relacionamento.

Por isso é tão importante que os candidatos entendam se possuem o fit com a empresa ou não. Ou seja, é fundamental saber como é o ambiente de trabalho, como são as pessoas, como elas se relacionam e entender se é isso que quer para sua carreira.

Para descobrir tudo isso é muito simples.

Hoje, as próprias empresas disponibilizam informações em seus programas, mas vale procurar nas redes sociais, entre pessoas que já trabalharam nessas organizações, afinal, não há pessoa melhor para dizer como a empresa é do que alguém que já viveu esse dia a dia. Portanto, use sua rede de contatos para obter a informação que você precisa.

Eu levanto a bandeira de que as pessoas precisam trabalhar em organizações que elas se identifiquem, que sintam ser uma extensão da casa delas e (por que não?) delas próprias. Porque se você acorda e não se identifica com a empresa em que vai trabalhar, é muito difícil entregar um trabalho de excelência.

Resolvida essa questão de match entre você e a empresa, foque em ser o profissional que eles estão procurando. Para isso, saiba exatamente o que a vaga exige. Por exemplo, quem está de olho em processos de trainee possuir atitudes protagonistas é fundamental, pois o que as empresas esperam de seus trainees é iniciativa e vontade de se desenvolver sempre.

Vale saber que nunca o mercado esteve tão aberto para profissionais de todas as idades, sexo, credos, raças e, principalmente, diversidade de pensamento. No passado, até se buscava diversidade na “casca” desde que a maneira de pensar e conhecimentos fossem parecidos. Agora, o mundo está acordando para o verdadeiro significado do que é ser diverso.

E lembre-se: o profissional moderno deve se preparar para ser um selecionador também, portanto, saiba avaliar se a empresa também tem o seu perfil, pois essa via tem que ser de mão dupla. Caso contrário, sua carreira será comandada por terceiros. Não precisamos mais de vítimas e, sim, de protagonistas para a transformação das empresas e do Brasil.