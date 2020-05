Qual a forma correta de usar o verbo “atender”? Professor tira a dúvida

No dia a dia da nossa Língua Portuguesa, um verbo sempre causa dúvida: atender.

Na visão do eminente gramático Napoleão Mendes de Almeida, constrói-se, indiferentemente, com acusativo ou dativo, ou seja, complemento com preposição ou não:

“O senhor não atendeu ao pedido.”

ou

“O senhor não atendeu o pedido.”

ou

“O senhor não atendeu a oração.”

ou ainda

“O senhor não atendeu à oração.”

Já Celso Pedro Luft, no Dicionário Prático de Regência Verbal, guia-nos assim: se o complemento for um pronome pessoal referente a PESSOA, só se empregam as formas objetivas diretas:

“O diretor atendeu os interessados.”

Logo,

“O diretor atendeu-os.”

Dedutivamente, se o complemento não for pessoa, atendendo à sintaxe clássica, há a presença da preposição:

“O prefeito atendeu ao nosso requerimento.”

e

“O prefeito atendeu às necessidades da cidade.”

Pensando em padronização, o caminho regencial de Luft parece-nos, no citado caso, o mais aplicável (elegante também pela sintaxe clássica) aos nossos textos cotidianos.

