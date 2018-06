Quais os trabalhos bombando no mercado freelancer – e o que está em queda

São Paulo – Trabalhar de casa, ter horário flexível e ser seu próprio chefe são algumas das vantagens dos profissionais que vivem como freelancers.

Com tendências e demandas que mudam rapidamente, esse mercado de trabalho tem crescido: apenas no primeiro trimestre de 2018, trabalhos ligados à internet e ao conteúdo online saltaram 58,4%, na comparação com o último trimestre de 2017.

O dado foi divulgado no último relatório Fast 50 do Freelancer.com, que analisou mais de 415 mil postos de trabalho em todo mundo, publicados no site durante o começo do ano.

Com o reforço de sua presença online, as empresas procuram mais intensamente profissionais que possam melhorar sua apresentação no mundo digital. Assim, criadores de conteúdo, designers e programadores se destacam.

A demanda global por ilustrações e imagens digitais cresceu e gerou o aumento recorde de 109,3% nas oportunidades para After Effects, de 6.388 trabalhos, e 80,7% para Illustrator, de mais de 25 mil. A alta na busca por freelas para trabalhar com InDesign também é um recorde: 71,5%.

Mesmo em um mercado oscilante, a necessidade de criação de conteúdo escrito se manteve crescente: oportunidades em Article Rewriting aumentaram 51,1% no ano. Empresas internacionais de países que não falam inglês impulsionaram a procura pelo idioma, com crescimento de 103,5% na procura por inglês americano e 100% pelo britânico.

Para os desenvolvedores, Javascript e programação em C# lideram a demanda na plataforma. Ofertas de trabalho com a linguagem Java subiram 59,1% na comparação trimestral, atingindo 27.228 vagas publicadas. Trabalhos oferecidos em C# foram 8.926, uma alta inédita de 62,1%.

Vagas relacionadas a Data Mining e Processamento de Dados também cresceram, respectivamente, 51,5% e 16,9%. Assim como ferramentas para marketing online: o Search Engine Marketing cresceu rapidamente, com aumento de 78,6%.

Categoria de trabalho 4º trimestre 2017 1º trimestre 2018 Crescimento da demanda(%) After Effects 3052 6388 109,3 Inglês (US) 5200 10581 103,48 Inglês (UK) 3556 7111 99,97 Illustrator 13905 25127 80,7 Search Engine Marketing 1335 2384 78,57 Adobe InDesign 1425 2444 71,5 System Admin 2506 4229 68,75 Algoritmo 1596 2661 66,72 Serviços de Áudio 1488 2465 65,65 Angular.js 2591 4237 63,52

Quedas e tendências

Para alguns designers, o mercado esfriou. A demanda por design de etiquetas e de aplicativos teve queda de 71,8%. A maior queda foi para desenvolvimento de e-mail, de 87,2%, devido a busca das empresas por produtos mais personalizados. Também parece que o livro em papel está de volta à moda: a procura por quem faça eBooks caiu 26%.

Enquanto isso, novas tecnologias ditam a tendência do mercado para o segundo semestre de 2018. O fenômeno da criptomoedas, entre elas o bitcoin, e problemas com a segurança de dados na internet devem criar uma demanda mais forte por profissionais especializados. Blockchain, um software de segurança de dados, já teve um aumento na procura de 58%.

A inteligência artificial (IA), segundo o relatório, trará mudanças enormes para todo o mercado. Por enquanto, o site projeta que cargos, para humanos, relacionados a ética de IA e educação devem crescer. A alta anual da demanda de trabalho nessa área é de 106%.