Projeto “As Executivas do Amanhã” seleciona universitárias para mentoria

São Paulo — Após o sucesso da primeira edição do programa As Executivas do Amanhã, uma nova etapa tem início nesta quarta-feira, 1º de agosto. A iniciativa da Exec, consultorias de recrutamento e desenvolvimento de altos executivos do Brasil, em parceria com a EXAME e a Repense Game, tem como objetivo conectar mulheres estudantes de alto potencial com executivas e empresárias de sucesso, promovendo sessões de mentoria entre as duplas que serão formadas.

Ao todo foram inscritas cerca de 1.200 universitárias das mais diversas profissões e regiões do Brasil. Elas passaram por uma etapa de jogos seletivos e depois entrevistas. No fim, as 10 meninas que mais se adequam ao formato do programa foram selecionadas e passarão por três sessões de mentoria com as presidentes até novembro.

Os encontros são um momento de trocar experiência com 10 presidentes de empresas no país. São elas: Carla de Freitas, da Agro Bela Vista; Renata Campos, da Takeda; Simone Torres Soares, da Puratos; Fiamma Zarife, do Twitter; Ana Paula Assis, da IBM; Teresa Vernaglia, da BRK Ambiental; Paula Paschoal, do PayPal; Tatiane Panato, da Algar Tech; Viveka Kaitila, da General Eletric e Flavia Bittencourt, da Sephora.