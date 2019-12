Programa tem bolsas de estudo para universidades do Brasil e do mundo

O Programa Líderes Estudar, antes conhecido como programa de bolsas da Fundação Estudar, existe há 27 anos. Como o projeto mais antigo da organização, o Líderes Estudar é um programa que acelera jovens brasileiros com alto potencial, por meio do estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional, através de bolsas de estudos para universidades de excelência, acesso a uma rede exclusiva, mentorias e mais.

Voltado para jovens que buscam excelência acadêmica, alcançar seus sonhos e alavancar suas carreiras, a iniciativa está com as pré-inscrições abertas para a edição de 2020: elas podem ser realizadas pelo site da Fundação Estudar.

Podem se inscrever brasileiros que tenham de 16 a 34 anos e que estejam em processo de aceitação, matriculados ou cursando ensino superior. Não há restrição de cursos, universidades ou localidade.

São quatro categorias de bolsas: graduação completa no Brasil; graduação completa no exterior; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior; e pós-graduação no exterior (incluindo mestrado e doutorado sanduíche). Para todas estas modalidades, a conclusão do curso deve ser posterior a dezembro de 2020.

Benefícios do Programa Líderes Estudar

O valor da bolsa é definido ao término do processo seletivo, de acordo com o perfil acadêmico do candidato, a duração e o local do curso, bem como sua condição familiar, profissional e socioeconômica.

Além do apoio financeiro, outra das principais vantagens para os selecionados é fazer parte da comunidade de Líderes Estudar, a rede de talentos da organização que tem como missão contribuir para grandes transformações no Brasil em diferentes setores.

A partir dela, os jovens selecionados têm, inclusive, acesso a mentoria e oportunidades de networking com grandes líderes. Também participam de diversos programas de desenvolvimento pessoal e profissional oferecidos pela Fundação Estudar.

Processo seletivo

São, ao todo, sete etapas de seleção – consecutivas e eliminatórias. Apenas as duas últimas etapas serão obrigatoriamente presenciais. São elas:

inscrição; testes de perfil e raciocínio lógico; envio de vídeo e questionário; entrevista de competências; entrevista para aprofundamento de trajetória; painel com ex-bolsistas e entrevista final.

Entre os critérios de avaliação estão alto potencial acadêmico e profissional e competências de liderança. Não perca a chance de chegar mais longe e fazer parte dessa rede de líderes que está transformando o Brasil, faça sua pré-inscrição!

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.