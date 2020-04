Programa oferece bolsas de estudo de até 95% no Brasil e no mundo

As inscrições para o programa Líderes Estudar 2020 foram prorrogadas até o dia 13 de abril. A iniciativa da Fundação Estudar oferece bolsas de graduação e pós-graduação para universidades do Brasil e do mundo.

A bolsa cobre de 5% a 95% das despesas dos estudantes, incluindo custos de mensalidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação. O valor depende o perfil dos alunos, a duração e local do curso.

Os candidatos devem ter entre 16 e 34 anos, estar no processo de aceitação ou cursando o ensino superior. As inscrições têm uma taxa de até 150 reais e podem ser feitas pelo site.

A fundação procura por jovens com potencial para se tornarem líderes e que desejem transformar o país.

Entre os selecionados de edições passadas do Líderes Estudar estão Gabriel Liguori, fundador da Tissuelab e pesquisador do Incor/USP, e Ana Paula Pellegrino, coordenadora do SimulaCovid. Os dois são os convidados desta quarta-feira (8) no exame.talks, às 12h, para falar de seus iniciativas para solucionar a pandemia do covid-19.

Pellegrino desenvolveu junto com João Moraes Abreu um simulador de demanda por leitos e ventiladores pulmonares em municípior brasileiros, o SimulaCovid. Liguori é médico e está auxiliando outros cientistas a testar vacinas e remédios para combater o novo coronavírus.