Programa oferece bolsas de até R$ 65 mil para mestrado em Genebra

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

A Faculdade de Ciências da Universidade de Genebra (Unige) está com inscrições abertas para o programa Excelence Fellowship. O programa, segundo a organização, oferecerá bolsas a alunos “de destaque e altamente motivados” que queiram realizar um mestrado na Universidade de Genebra, em uma das áreas oferecidas pela faculdade. As inscrições estão abertas até 15 de março.

Os programas de mestrado oferecidos pela Faculdade de Ciências da Unige cobrem as áreas de ciências exatas e naturais. Matemática, Ciências da computação, Física, Química, Bioquímica, Biologia, Geologia, Ciências Ambientais, Farmácia e Neurociência são algumas das áreas em que é possível realizar o mestrado.

A bolsa oferecida pelo programa tem valor de 10 mil a 15 mil francos suíços (cerca de R$ 43 mil a R$ 65 mil na cotação atual). Esse valor cobre o primeiro ano de estudos do bolsista.

Como os programas de mestrado duram de três a quatro semestres, a bolsa pode ser estendida por esse período, “contanto que o candidato tenha sucesso acadêmico ao fim de seu primeiro semestre de estudos” (de acordo com o site).

Inscrições para as bolsas de mestrado na Universidade de Genebra

Para se inscrever para as bolsas de mestrado na Universidade de Genebra, os candidatos devem enviar uma série de documentos em um único arquivo de formato .pdf. Os documentos, que devem ser enviados em inglês ou francês, são os seguintes:

Cópia do passaporte ou documento nacional de identidade,

Carta da Universidade de Genebra comprovando que o candidato deu início ao processo de matrícula,

CV atual com no máximo duas páginas,

Histórico acadêmico do bacharelado, com todas as notas,

Carta de motivação, descrevendo o interesse do candidato no programa escolhido na Universidade de Genebra,

Cartas de recomendação de dois professores do candidato, atestando sua aptidão para cursar o mestrado desejado (elas podem ser enviadas diretamente para Excellence-Master-Sciences@unige.ch),

Resultados de provas internacionais (como o GRE) e certificados de língua inglesa (como o TOEFL).

Todo o processo de candidatura é feito online, por meio deste link. As inscrições vão até o dia 15 de março, e as aulas começarão no dia 16 de setembro de 2020.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.