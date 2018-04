Programa grátis de liderança busca jovens de qualquer área e paga ida a SP

São Paulo – Até domingo, dia 15, estão abertas as inscrições para o programa ProLíder, iniciativa totalmente gratuita de formação de jovens lideranças para os setores público e privado.

Criado por Wellington Vitorino – membro da Fundação Estudar, instituição que tem o bilionário Jorge Paulo Lemann como um dos fundadores – o programa conecta participantes a empresários e formadores de opinião em discussões do cenário brasileiro e desenho de propostas com potencial de transformação.

O programa é presencial com 18 encontros em São Paulo (SP), além de uma imersão em um fim de semana. Os encontros acontecem aos sábados, das 9h às 17h. As melhores iniciativas criadas durante o programa receberão incentivos no valor de 10 mil reais. Podem participar da seleção jovens de todo Brasil que tenham entre 16 e 35 anos.

Quem não tiver como arcar com deslocamento até São Paulo recebe ajuda de custo porque o objetivo é formar uma turma heterogênea com pessoas de várias cidades e regiões do país.

Segundo Vitorino, é fundamental ter grupo diverso, que represente o país, do contrário seria inviável discutir a realidade e o futuro do Brasil. A seleção dos participantes ocorrerá por etapas eliminatórias: registro no site; teste online de valores, estilo de trabalho e personalidade; preenchimento de formulário online sobre experiências de vida; envio de vídeo-depoimento; entrevista online; resolução de cases; e banca final.