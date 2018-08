Programa de bolsas para estágio no Canadá recruta brasileiros

O programa Mitacs Globalink Research Internship, que oferece estágio no Canadá, está com inscrições abertas até o dia 19 de setembro. Podem concorrer às bolsas alunos brasileiros de graduação em uma série de áreas, das Engenharias às Ciências Sociais, que desejem trabalhar com pesquisa.

O período no país estende-se por três meses e os alunos embarcam com todas as despesas pagas. Ou seja, itens como passagens aéreas, auxílio para moradia e alimentação ficam a cargo da iniciativa. Para os estudantes selecionados nessa edição, o estágio no Canadá acontecerá entre os meses de maio e outubro de 2019.

Quem pode se candidatar ao estágio no Canadá

Primeiro, é importante checar os pré-requisitos estabelecidos pelo programa. Por exemplo, os brasileiros devem ter, no mínimo, 18 anos de idade e estar matriculados em uma das universidades parceiras da iniciativa. Há uma lista disponível no site do Mitacs com todas as instituições elegíveis.

Outro ponto importante diz respeito ao período da graduação em que o aluno se encontra. É necessário estar entre o segundo e o último ano do curso para concorrer ao estágio no Canadá. O estudante deve, ainda, ter entre um e quatro semestres para fazer quando retornar do período no exterior.

Um dos critérios estabelecidos para admitir estudantes brasileiros tem a ver, também, com desempenho acadêmico. O programa estabelece uma média mínima de notas equivalente a 8 (ou 80% de rendimento). Além disso, o aluno deve apresentar um resultado no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) superior a 600 pontos.

Como funciona o processo de seleção

É possível, então, submeter a série de documentos solicitada pela iniciativa. Entre elas, estão histórico acadêmico, exame de proficiência, currículo e carta de recomendação de um professor, seguindo modelo do site.

Depois, no processo de application, é necessário falar de uma série de aspectos do candidato. São eles:

#1 Informações sobre a graduação e área de estudo no Brasil

#2 Interesses de pesquisa, habilidades e conquistas passadas

#3 Os motivos por trás do interesse nesse estágio no Canadá

Também na submissão da candidatura, cada estudante seleciona entre três e sete projetos de que gostaria de participar, durante o estágio no Canadá.

Para saber mais detalhes sobre o programa e se inscrever, basta acessar o site.