Programa da Votorantim Cimentos mira engenheiros com 5 anos de carreira

São Paulo – A Votorantim Cimentos criou um programa de formação de liderança na área industrial para profissionais que tenham no mínimo cinco anos de carreira.

A empresa oferece oito vagas voltadas para engenheiros mecânicos que tenham foco em manutenção e que tenham interesse em desenvolver competências técnicas e de gestão.

As inscrições vão até o dia 15 de fevereiro e podem ser feitas pelo site Eureca. As oportunidades são para as unidades de Rio Branco do Sul (PR), Itaú de Minas (MG), Sorocaba (SP), Cuiabá (MT), Xambioá (TO) e Primavera (PA).

Experiência prévia em gestão de pessoas, conhecimentos técnicos como, por exemplo, Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) – de preferência na indústria de cimento, conhecimento em finanças e em gestão de manutenção são requisitos para participar do processo seletivo.

Os candidatos, selecionados na triagem de currículos, vão participar de entrevistas presenciais e avaliação técnica, na etapa regional. Em seguida, começa a etapa nacional do processo, e os selecionados começam a trabalhar em abril.