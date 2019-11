Programa contrata universitário de qualquer curso como CEO por um mês

São Paulo – O Grupo Adecco, empresa global de soluções para Recursos Humanos, abre as inscrições nesta quarta-feira, dia 27, para seu programa “CEO for One Month”,

O programa vai selecionar um universitário em cada um dos 46 países participantes para concorrer a uma vaga de CEO global por um mês na Suíça.

Na edição de 2019, o processo teve mais de 260 mil inscrições ao redor do mundo e a sede do Brasil teve recorde de inscrições. Para participar, só é preciso estar cursando ensino superior em alguma universidade ou instituição de ensino.

Estudantes de qualquer curso, período e região do país serão aceitos. No entanto, será necessário ter capacidade de comunicação oral e escrita em inglês, pois todo o processo será realizado em inglês.

Após o período de inscrição, com testes e entrevistas online, serão selecionados 10 finalistas para um bootcamp em São Paulo e no mesmo dia será escolhido o representante nacional do programa.

O novo “CEO” trabalhará em julho de 2020 e receberá o salário de 3.500 euros. E o estudante concorrerá automaticamente na etapa global do programa com os outros selecionados pelo mundo.

Os 10 finalistas dessa etapa poderão participar de um novo bootcamp na Suíça em agosto. O vencedor final irá trabalhar junto ao CEO global Alain Dehaze entre agosto e setembro 2020.

As inscrições do programa vão até dia 27 de fevereiro e os interessados podem se candidatar pelo site.