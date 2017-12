Professora de inglês dá dicas para pedir comida no exterior

Uma das melhores maneiras de aprender uma língua é vivenciar o dia a dia do país que o fala. Nesse sentido, a ida a restaurantes, bares, cafés e lanchonetes durante uma viagem pode ser uma excelente forma de mergulhar na cultura local e aprimorar o seu inglês.

Será que você está realmente afiado para fazer refeições no exterior? Vejamos a seguir algumas expressões úteis para fazer pedidos, solicitar mudanças, pagar a conta e até eventualmente reclamar do serviço. Nem todas as frases estão com a tradução, mas sim com o equivalente que usamos em português. Confira:

Fazendo seu pedido (Placing your order)

Could I have the menu, please?

(Você pode me trazer o menu, por favor?)

What is the house special today?

(Qual é a sugestão do dia?)

Is there anything you would recommend?

(O que você recomendaria?)

Could I see the wine menu/ list, please?

(Posso ver a carta de vinhos, por favor?)

Which wine would you recommend?

(Qual vinho você recomendaria?)

I’d like the …, please.

(Gostaria do/ da…, por favor)

For starters I’ll have the … and for the main course I’d like …

(De entrada, quero o/ a …. e, de prato principal, gostaria…)

I wanna have dessert.

(Eu quero sobremesa.)

Reclamando (Complaining)

My meal is cold.

(Meu prato está frio.)

My meal is too salty.

(Meu prato está muito salgado.)

My meal doesn’t taste well.

(Meu prato está com gosto estranho/ ruim.)

Excuse me, we’ve been waiting for over half an hour for our meal.

(Com licença, estamos esperando há mais de 30 minutos por nossos pratos / nosso pedido.)

Is our meal on its way?

(Nosso prato já está pronto? / Quanto tempo ainda para nosso prato ficar pronto?)

Will our food be long?

(Nosso prato/ Nossa comida ainda demora muito?)

I’m sorry but this isn’t what I ordered.

(Desculpe-me, mas não foi isso que pedi.)

Excuse me, this steak is overdone, I ordered rare.

(Por favor, minha carne passou do ponto, eu pedi mal passado.)

Pagando (Paying)

Could I have the bill, please?

(Você pode me trazer a conta, por favor?)

The bill, please.

(A conta, por favor.)

Do you take credit cards?

(Vocês aceitam cartão de crédito?)

We will pay separately.

(Vamos pagar separadamente/ Vamos dividir.)

Is service included?

(O serviço está incluso?)

It is on me.

(Eu pago.)

Let’s share/ split the bill.

(Vamos dividir/ rachar a conta.)

Lígia Velozo Crispino é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Também é autora do livro de poemas Fora da Linha e organizadora do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes.