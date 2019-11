Professor indica estratégias para quem quer escrever melhor

É interessante notar como muitas pessoas com relevante presença digital têm um contato distinto em relação à Palavra e à Língua Portuguesa. São pessoas que literalmente ressignificam a carreira ou o emprego, usando bem os canais de comunicação.

Um questionamento muito útil é: “Como a informação que divulgo é útil (também no sentido transformadora) às pessoas?”

Separei algumas estratégias comunicativas para que sua página seja cada vez mais vista:

1. Reflita muito bem sobre o seu público-alvo, pois assim você poderá selecionar palavras-chave. Um produto de Educação Financeira, caso queira captar iniciantes em Investimento, exigirá vocabulário distinto, sem expressões tão aprofundadas.

2. Didática: em muitas carreiras, será necessário explicar; será vital ensinar, esclarecer. A postura educativa exigirá o uso de exemplos concretos, visuais. Vale uma máxima: “Lembre-se de como tinha paciência seu bom professor, como ele tinha vontade ao explicar.”

3.Após a produção de um texto, leia-o em voz alta. Se for possível, grave-o. Seja bastante crítico, quanto ao seguinte ponto: “Esse conteúdo é realmente inspirador, didático e simples?”

4.Sempre que possível, liste as soluções que você leva às pessoas. Um vendedor, por exemplo, pode listar tópicos sobre como encara a vida. Se a escrita for inspiradora e distinta, naturalmente as pessoas repassarão o conteúdo.

5.Acredite muito no poder do vídeo. São muitas as pessoas que alegam a timidez, a falta de vontade, mas querem novas oportunidades na carreira ou no mundo do empreendedorismo. Eleve sempre o poder da sua comunicação, mostrando o rosto, a voz.

6.Hábito linguístico: desenvolva-se sempre. Tenha o contato com dicionários diversos, obras etimológicas, literatura rica, gramáticas, exercícios para revisão de textos.

Quem sempre revê a palavra chega a caminhos muito criativos.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa