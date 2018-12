Professor indica como escrever um texto de fim de ano impecável à equipe

Chegou a hora da festa da firma! Já pensou em como um belo texto de homenagem poderá fazer com que esse momento seja histórico? Com criatividade, elegância e bom uso da palavra, você gerará um alto valor à sua imagem.

Em textos com tons de subjetividade, o detalhe é muito importante e demonstrará o vínculo com pessoas e situações. Sem o excessivo na bajulação, mas sim descrevendo quão importante foi um determinado evento no ano da empresa. O tom aguçado na percepção do humanismo é admirável. Vejamos exemplo de introdução assim:

“Cara Equipe,

Minha mente, hoje, retorna ao dia 8 de abril – o dia em que saímos da reunião com o cliente X. Ali, pude sentir a força do que é coesivo, porque vocês me ensinaram; pude exteriorizar uma lágrima muito grata. Naquele momento, além da gratidão, sabia que a boa colheita seria mera de tempo a todos nós.

Antes de discursos emotivos, pense muito na força do tempo verbal e – dentro do possível – realize orações com a 1ª pessoa do plural, reforçando a mensagem em equipe. No parágrafo acima, o “eu” demonstra gratidão, humildade e aprendizado.

Uma estratégia importante em momentos de homenagem está na fuga de alguns clichês, como “Hoje é um dia especial!”, como “Como todos sabem, hoje é a nossa festa!”.

Parágrafos são recursos vitais à organização do pensamento. Como sugestão, é possível dividir nas seguintes partes: “memória do momento marcante”, “ratificação dos valores da empresa e da força de um grupo”, “previsão e desejos bondosos para 2019” e “uma rápida citação poética para fechar e ser aplaudido”.

Ao desenvolver a ideia, faça largo uso de ponto e vírgula (se houver a enumeração oracional ou ideológica):

“Quem trabalha conosco leva muito destes valores: lealdade, criatividade, bom humor e atendimento impecável. Quem vive este time gosta da Vida; respeita o humano, porque se preocupa antes de tudo com o bem-estar. Parafraseando um ensinamento de nosso diretor Sousa: é preciso ser feliz para trabalhar feliz.”

Por fim, uma homenagem surpreendente – contanto que as palavras reflitam o espírito do redator – deve ser natural, muito bem redigida, com linguagem adequada, para não gerar o catastrófico. Festa da firma é uma enorme chance no calendário de demonstrar atitude, liderança e de ampliar conexões.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS