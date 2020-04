Professor de português explica e corrige erro comum no uso do plural

No mundo corporativo, é muito comum o uso de orações como: “Nos próximos meses, esta empresa deve anunciar as contratações de um novo diretor e de um novo gerente.”

Na nossa Língua Portuguesa, há um caso particular envolvendo a pluralização de substantivo: a propriedade de dois ou mais termos. Quando isso ocorrer, não haverá variação, bastando apenas o singular.

Em palavras mais simples, no exemplo exposto, é suficiente pensarmos na “contratação” de cada um. Para tanto, vejamos algumas situações, retiradas da mídia, nos últimos meses:

“O comício foi realizado com as presenças da presidente e do governador.”

“Felipão confirma as escalações de Bernard e Oscar.”

“A Ferrari não sabe explorar as velocidades de Alonso e Raikkonen.”

“A torcida espera os retornos de Elias e Danilo.”

Novamente, note que os substantivos “presenças”, “escalações”, “velocidades” e “retornos” são incoerentes no plural. Com a relação de tais termos e a subentendida expressão “de cada um”, vejamos a reescritura:

“O comício foi realizado com a presença da presidente e do governador (a presença de cada um deles).”

“Felipão confirma a escalação de Bernard e Oscar (a escalação de cada um deles).”

“A Ferrari não sabe explorar a velocidade de Alonso e Raikkonen (a velocidade de cada um deles).”

“A torcida espera o retorno de Elias e Danilo (o retorno de cada um deles).”

Caso tais exemplos de substantivos apareçam isolados, haverá sim a pluralização:

“Esta empresa deve anunciar mais contratações.”

“Felipão anuncia novas escalações.”

