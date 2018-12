Professor de português ensina a dar discursos com confiança

Dentre as inúmeras definições sobre “correto”, chama-me atenção a relação com “apropriado às circunstâncias”. É assim que o “correto” uso da Língua Portuguesa pode mudar a vida de um profissional.

Com as novas mídias, o contato com a câmera será inevitável; a prática de discursos seguros – aliado ao conhecimento sobre o que se fala – trará muitos benefícios. Que equipe não quer alguém educado e seguro na mensagem?

Ao desenvolver um texto, dê atenção à Pontuação. Vejamos um exemplo:

“Nos últimos dez anos, morei em quatro países: China, Canadá, Estados Unidos e México. Estou aqui para dividir minhas experiências, para aumentar significativamente a boa energia desta equipe.”

A expressão adverbial de tempo “Nos últimos dez anos” – antes do sujeito desinencial (eu) – convém ser separada por vírgula. Além disso, veja como os dois-pontos apresentam didaticamente os quatro países em que o profissional morou.

A preposição para, em nossa Língua Portuguesa, tem a alma da finalidade, ou seja, do objetivo, do foco; é racional a sua relação com “no intuito de que”, “a fim de que”. Antes desse elemento prepositivo, pode haver a vírgula, favorecendo a clareza.

Além de Pontuação, é sempre indicada a consciência em relação à Concordância e ao Verbo. Filmando o discurso, procure reparar se os plurais das expressões são bem pronunciados.

“Nós chegaremos – com o trabalho coeso – a impressionantes resultados no próximo semestre.”

No texto formal, usando a sensatez, evite locuções excessivas: “a gente vai chegar – nós chegaremos”.

Há uma dica muito especial: em “a impressionantes resultados”, não deve haver o acento grave, já que “a” é apenas preposição. Em suma, para o sentido pretendido, não há muita razão para uso do artigo definido masculino: “aos impressionantes resultados”.

O segredo é treinar: dedicar-se a um bom discurso. Entender o poder da gramática de nossa Língua é entender as notas da partitura de nossa futura sinfonia.

Voe! O palco é seu; os aplausos virão.

