Professor de português dá três dicas para conjugar bem os verbos

No dia a dia corporativo, são raros os profissionais atenciosos em relação à pronúncia verbal, à conjugação, à construção das frases e mensagens.

Pensar na terminação verbal ajuda muito na hora da escrita. Se o verbo for finalizado em – AJAR, há um padrão para a grafia; se for finalizado em -UAR, há um outro padrão. Vamos ao estudo:

1. -AJAR e – UJAR

Os verbos finalizados em -AJAR – como encorajar e viajar – conservam o “j” no presente do subjuntivo:

que eu viaje

que tu viajes

que ele viaje

que nós viajemos

que vós viajeis

que eles viajem

O fato interessante é que os substantivos derivados desses verbos são grafados com “g”: coragem, viagem.

2. -UAR

Os verbos finalizados em – UAR – como atuar, continuar, cultuar, efetuar, excetuar – são grafados com “e” (e não com “i”) no presente do subjuntivo:

que eu atue

que tu atues

que ele atue

que nós atuemos

que vós atueis

que eles atuem

3. -UIR

Os verbos finalizados em -UIR – como concluir, contribuir, diminuir, possuir – são grafados com “i” (e não com “e”) na 3ª pessoa do singular, no presente do indicativo:

ele conclui

ele contribui

ele diminui

ele possui

Observar a terminação verbal é um ótimo recurso ortográfico.

