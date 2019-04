Professor de português analisa texto “confuso” de Sergio Moro no Twitter

Até que ponto é importante, nas Mídias Sociais, o uso da Língua Padrão? Com a organização, a boa pontuação, sensatos pronomes e verbos, evitam-se confusões.

Em tempos ansiosos por um Brasil melhor, tudo o que é registrado pela Presidência da República tem grande repercussão. Vejamos o seguinte parágrafo, escrito, em tese, por um respeitadíssimo ministro:

Lançamos a campanha com uma palestra do Leandro Karnal (muito brilhante) e do Deputado Marcelo Calero, esta para ele relatar aquele episódio no Governo anterior e no qual preferiu se demitir do que atender solicitação ilegal de colega Ministro. — Sergio Moro (@SF_Moro) 6 de abril de 2019

A segunda parte da informação, após o uso da vírgula, é muito confusa, pois o referente “esta” deixa a desejar quanto ao seu apontamento; o uso de “no qual”, em relação a uma estranha regência dos verbos impostos, é nada didática.

Antes que quaisquer críticos venham com as pedras da insensatez (repletas de paixonite aguda), a reorganização textual terá apenas o cunho didático e cuidadoso com a própria imagem de quem (reforço!) respeito muito.

Uma sugestão é:

“Com uma palestra do brilhante Leandro Karnal e do deputado Marcelo Calero, lançamos uma campanha sobre Ética. Nesse evento, o parlamentar contou-nos sobre sua saída do Governo anterior, pautada por discordar de solicitação ilegal de ex-colega Ministro.”

Na Escrita e no Discurso, um precioso recurso é o planejamento. Questionar-se o que se busca com a mensagem; depois dividir a informação em frases, parágrafos. Exemplo: em uma delas, as palestras de Karnal e Calero; na outra frase, o ressaltar da postura ética parlamentar.

O grande desafio é: como lidar com a pressa insana de quem tem uma agenda lotada? Não publicar na impulsividade; é fundamental revisar a mensagem, observar concordâncias, ortografia, pronomes, verbo, pontuação. Procuro seguir um pensamento: publicação exige certeza; com o erro percebido, a revisão, o pedido de desculpas, nada vence a elegância coerente a uma marca pessoal, imagem.

