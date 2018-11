Professor de inglês ensina melhor forma para usar preposições de lugar

São Paulo – Existem muitas preposições em inglês, assim como no português, e cada uma delas será usada em um contexto diferente. Elas podem ser usadas para indicar o tempo ou o modo como alguma coisa é feita. Hoje vamos praticar as preposições de lugar, que indicam a posição de um objeto.

Veja a lista abaixo e confira todos os exemplos. Depois, para praticar, tente criar frases com cada uma das preposições para os objetos que estejam à sua volta. Não existe nada melhor do que praticar usando a sua própria realidade como exemplo.

Mas, antes de olhar a lista, um desafio: será que você se lembra das preposições só de olhar para elas?

BETWEEN – AMONG – BESIDE – NEAR – NEXT TO – BEHIND – IN FRONT OF – IN – ON – ABOVE – UNDER

Ok, vamos lá!

Between

Usado quando o objeto está exatamente no meio de outros dois.

The USA is between Canada and Mexico.

Among

O objeto está no meio de vários outros (não apenas dois, como em between).

Switzerland is among France, Germany, Austria and Italy.

Beside

Ao lado (mas não importa qual lado).

He sat beside me during the meeting.

Near

Usado quando um objeto está perto de outro, mas não perto demais.

My mother lives near my house.

Next to

Parecido com near, mas dessa vez o objeto está praticamente colado ao outro (pense em seu vizinho imediato, por exemplo).

My neighbor lives next to me.

Behind

Atrás de outro objeto.

She was hiding behind the curtains.

In front of

Em frente a outro objeto.

My desk is in front of yours.

In

Dentro de algum lugar (ou outro objeto).

My cell phone is in my bag.

On

Em cima, mas o objeto deve estar fisicamente em contato com o outro.

The book is on the table.

Above

Acima, quando o objeto não está em contato com o outro.

There are many planes flying above us.

Under

Abaixo, independente de estar em contato ou não.

I usually put my backpack under my chair.

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing da Companhia de Idiomas.