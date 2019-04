Professor de inglês dá dicas para nunca mais confundir os pronomes

Os pronomes em inglês não costumam confundir os alunos… até que entram em cena os object pronouns. Eles também não são difíceis, mas podem confundir um pouquinho (principalmente com os possessive adjectives, que têm a escrita parecida).

Mas é muito importante que você tome cuidado para não trocar os pronomes, para não acabar cometendo em inglês aquele erro clássico do “eu x mim”.

Então, vamos lá!

Os personal pronouns são os mais conhecidos, pois eles aparecem em todas as frases, desde a primeira aula de inglês:

I – YOU – HE – SHE – IT – WE – YOU – THEY

Fácil, não? Esses pronomes sempre vão aparecer no começo da frase, para mostrar quem está fazendo a ação.

Susan is writing an email. / She is writing an email.

Bob and I are going to work. / We are going to work.

Já os object pronouns, como o próprio nome diz, são usados para representar o objeto da frase, seja ele direto ou indireto:

ME – YOU – HIM – HER – IT – US – YOU – THEM

Para facilitar, é só você pensar que eles são usados em duas situações: quando a pessoa está recebendo a ação ou logo após uma preposição.

Susan is writing Roger an email. / She is writing him an email.

Bob and I are going to work with Peter and Mary. / We are going to work with them.

Se quiser deixar ainda mais fácil, para não esquecer mais, é só memorizar: personal pronouns vêm antes do verbo, enquanto que os object pronouns vêm depois do verbo.

Ah, e uma dica: nunca faça uma frase sem sujeito em inglês. Embora em português seja correto dizer frases como “trabalhamos muito ontem” ou “está chovendo”, em inglês o sujeito é obrigatório. Por exemplo:

We worked a lot yesterday.

It is raining.

E o motivo é muito simples: se alguém dissesse “worked a lot yesterday”, seria impossível descobrir “quem trabalhou muito”, porque o verbo “worked” é o mesmo para todos os pronomes.

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.