Professor dá dica para evitar confusão ao falar do acordo entre as Coreias

Recentemente, uma notícia surpreendeu o mundo: “Após promessa de acordo de paz, Kim volta de carro de visita histórica à Coreia do Sul.”

Além do sentido da expressão, ative-me a observar o verdadeiro festival de preposições ali instaladas.

Na Língua, preposição é palavra invariável que serve para estabelecer as relações entre duas palavras, como em “pulava de alegria, ficou em casa, feito por mim, útil a todos”.

As essenciais são: “a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás.”

Especificamente a preposição “de” tem largo uso, indicando:

Origem: Seus erros provêm da inexperiência.

O lugar ou momento em que se inicia um trajeto ou um período de tempo, uma contagem ou medição: De um lado até o outro são 10 metros.

Condição, situação: Virar de costas.

Motivo ou causa: Caiu de cansaço; Atrasou-se de propósito.

Uso, função, propósito, destinação: Creme de alisar cabelo; Sala de reuniões.

Quantidade, preço, medida: Turma de 25 alunos; Blusa de R$30.

Lugar, posição: A unha do pé encravou; A porta da frente.

Meio, instrumento: Fomos de carro (apesar do mais lógico “ir no carro”); Comeu de garfo e faca.

Posse, prerrogativa, atribuição de algo a alguém: De quem é essa caneta?

Relação com algum assunto (com uso equivalente ao da prep. sobre): Fale de suas férias.

Tempo: Choveu de noite.

Determinação do segundo termo da comparação: É mais gordo do que o primo: É mais alto do que eu.

Qualificação de algo ou alguém, atribuir-lhe alguma característica: um prato de primeira (qualidade); Vencê-lo será uma questão de paciência.

Introdução de complementos verbais ou nominais: Nunca se esqueça de mim.

Quando não existe o equilíbrio no uso, esses recursos de ligação causam – por exemplo – a ambiguidade. Vejamos:

“Kim volta de carro de visita histórica” – “de carro de visita histórica”, próprio para isso ou “volta de visita histórica”? Confuso!

Por isso, pensar em novo ordenamento garantirá um bom sentido: “Kim, de carro, volta de visita histórica à Coreia.”

Além disso, uma locução com “de”, na ideia de assunto, pode dar lugar a “sobre”: “Após promessa de acordo sobre paz (…)”

Em vez de tantas repetições, prefiro o caminho lógico prepositivo, garantindo clareza na informação: “Após promessa de acordo sobre paz, Kim – no carro – volta de visita histórica à Coreia do Sul.”

É tudo questão de revisão, sobre revisão, com revisão e lógica prepositiva. Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

Diogo Arrais

@diogoarrais

YouTube: MesmaLíngua

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa