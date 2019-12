Primeira mulher presidente do BNDES fala sobre sua carreira e escolhas

Suria Barbosa, do Na Prática

Por Suria Barbosa, do Na Prática

Maria Silvia Bastos é uma renomada administradora e executiva brasileira. Durante a trajetória, ocupou altos cargos em instituições públicas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Também se aventurou no setor privado, sempre com atuações marcantes.

“Eu não sou movida a posição e nem a poder. Eu sou movida a fazer. Eu gosto de fazer, de entregar, de mudar a realidade”, afirma ela.

“Eu várias comecei de novo, embora meu planejamento inicial tenha sido ser acadêmica. Foi para isso que eu me preparei.” E o que fez a executiva mudar desse rumo inicial? Um convite para trabalhar no governo Collor, especificamente em uma secretaria que estava sendo criada, de Política Econômica.

“O primeiro titular [da Secretaria de Política Econômica] foi o Antônio Kandir”, conta Maria Silvia, “meu nome e o do meu marido na época, que é pai dos meus filhos, Sérgio Werlang, foram levados ao Kandir pelo pessoal da PUC, que eu conhecia muito. Ele nos convidou para trabalhar, tanto o Sérgio quanto eu, mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente, para o Sérgio ser a pessoa responsável pela área de política monetária e eu pela área externa.”

E esse não foi o único convite que Maria Silvia recebeu de governantes. Na realidade, com frequência, esteve bem próxima de momentos muito importantes para a economia do Brasil, uma grande particularidade que ela pontua sobre sua trajetória.

Em uma conversa exclusiva com o Na Prática, ela contou sobre suas principais decisões de carreira. Da academia às cadeiras mais altas de grandes organizações brasileiras, entenda no podcast abaixo o que faz da economista uma figura tão marcante.

