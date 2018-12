PRF e mais 40 concursos públicos que oferecem salários de mais de R$5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Mais Médicos – Ministério da Saúde

O programa aceita candidatos que tenham formação em Medicina em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil. É necessário apresentar a habilitação para exercício na carreira em situação regular, mediante registro junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM). As vagas são preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, sem a realização de provas. Veja mais informações pelo edital.

Salário: 11.800 reais

Inscrições: até 7 de dezembro pelo site

Polícia Rodoviária Federal

São 500 vagas espalhadas por vários estados do Brasil voltadas para quem tem nível superior em qualquer área.

Salário: 9.473,57 reais

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site do Cespe

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Cajamar

São 82 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para nutricionista, secretário, diretor de escola, entre outras.

Salário: até 6.174,16 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site do Instituto Mais

SP – Câmara Municipal de Sertãozinho

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para técnico de som e imagem, contador e procurador.

Salário: até 6.480,76 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Vunesp

SP – Ministério Público de São Paulo

São 9 vagas de nível superior para o cargo de analista técnico científico.

Salário: até 13.790,08 reais

Inscrições: até 7 de dezembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura Municipal de São Carlos

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, bibliotecário, professor, entre outros.

Salário: até 8.236,53 reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site da consultoria Epbazi

SP – Câmara de Santo André

São 28 vagas de nível fundamental e superior. Há oportunidades para a vaga de técnico legislativo para profissionais de várias áreas, como jornalismo, ciências contábeis, engenharia, economia e aministração.

Salário: até 8.503,49 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site do IBAM

SP – Prefeitura de Piracaia

São 181 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Para os cargos agente de organização escolar, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, cuidadores/educadores, diretor de escola , enfermeiro padrão , farmacêutico, médico clínico-geral, médico dermatologista, médico ginecologista, médico neurologista, médico oftalmologista, médico otorrinolaringologista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico ultrassonografista, médico urologista, motorista de ambulância (central), motorista de ambulância , entre outros.

Salário: até 5.037,75 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site Ibamsp

SP – Prefeitura de Lucélia

São 10 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para fonoaudiólogo, médico ginecologista, agente de fiscalização ambiental. entre outros.

Salário: até 10.876,28 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do Instituto Excelência

SP – Prefeitura de Arujá

São 113 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para ajudante geral, agente de apoio educacional, assistente administrativo, escriturário, assistente de diretor de escola, assistente social, chefe da divisão de abastecimento e merenda escolar, coordenador pedagógico, chefe da divisão de ensino, diretor de educação básica, professor, psicopedagogo, chefe da divisão pedagógica e supervisor de ensino.

Salário: até 6.708,43 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Vunesp

MG – Polícia Militar de Minas Gerais

São 30 vagas de nível superior no quadro de oficiais de saúde. Há oportunidades para médicos e psicólogos.

Salário: até 8.874,60 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site

MG – Prefeitura de Vazante

São 361 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, advogado, arquiteto, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Guarani

São 57 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 7.478,22 reais

Inscrições: até 14 de dezembro Fundação Cefet Minas

MG – Prefeitura de Estrela do Indaiá

São 60 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para controlador interno, nutricionista, tesoureiro, professor, entre outras.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site Elo Assessoria

MG – Prefeitura de Guarda-Mor

São 207 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista jurídico, historiador, educador físico, entre outros.

Salário: até 11.443,95 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Lamim

São 109 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, agente administrativo, engenheiro, entre outros.

Salário: até 11.510,80 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site Exame Consultores

SC – Prefeitura de Treze de Maio

São 72 vagas para os níveis alfabetizado, médio e superior nas áreas administrativas, de saúde e de educação.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Cordilheira Alta

São 23 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.359,84 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site Alternative Concursos

SC – Prefeitura de Canoinhas

São 63 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Engenheiro Agrônomo, Assistente Social, Contador, entre outros.

Salário: até 6.380,24 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site do Instituto Excelência

SC – Prefeitura de Capinzal

São 105 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta, odontólogo.

Salário: 16.141,57 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site Aprender SC

SC – Prefeitura Municipal de Ermo

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 11.893,23 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site

SC – Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso

São 48 vagas de nível médio para agente comunitário de saúde.

Salário: até 8.506,13 reais

Inscrições: até 24 de dezembro pelo site SC Treinamentos

SC – Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região

São 85 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades de nível superior para agente fiscal.

Salário: até 5.060,99 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site Quadrix

PR – Prefeitura de Guaraci

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, bioquímico, entre outros.

Salário: até 8.195,61 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Guarapuava

São 154 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de sistemas, biomédico, engenheiro, procurador, entre outros.

Salário: até 10.753,83 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Fauel

PR – Prefeitura de Piraquara

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fonoaudiólogo, nutricionista, entre outros.

Salário: até 10.920,74 reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Florestópolis

São 31 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico, entre outras.

Salário: 5.990,83 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site KLC Concursos

PR – Itaipu Binacional

São 46 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para profissionais com formação em Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Biologia, Comunicação Social, Geografia, entre outros.

Salário: até 7.090,22 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site da UFPR

RS – Prefeitura de Três Palmeiras

São 19 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, assistente social, médico, entre outros.

Salário: até 8.388,82 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, professor, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.650,96 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Ibirubá

São 71 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para arquiteto, contador, médico, entre outras. Confira o edital

Salário: até 9.158,47 reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site da Fundação La Salle

RS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul

São 17 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para analistas em diversas áreas como desenvolvimento de software, psicologia, assistência social, entre outras.

Salário: até 6.013,86 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site da Fundação Salle

CENTRO OESTE

MT – Prefeitura de Água Boa

São 131 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de dança, enfermeiro, assistente social, veterinário, entre outros.

Salário: até 6.312,90 reais

Inscrições: até 10 de dezembro presencialmente na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa, situada na Avenida Planalto, nº 410 Bairro Centro. Leia mais detalhes no edital.

GO – Assembleia Legislativa de Goiás

São 80 vagas de nível médio e superior para analistas, assistentes legislativos e para procurador

Salário: até 29.114,95 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site Iades

NORTE E NORDESTE

CE – Prefeitura de Barbalha

As inscrições para o concurso foram prorrogadas. São 76 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.327,73 reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site Consulpam

CE – Prefeitura Municipal de Iracema

São 130 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, professor, entre outros.

Salário: até 11.520 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site

PI – Ministério Público do Piauí

São 5 vagas de nível superior para o cargo de promotor de justiça substituto.

Salário: até 24.818,90 reais

Inscrições: até 1º de dezembro pelo site do Cespe

PB – Prefeitura de Cuitegi

São 78 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, procurador jurídico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 9.054,00 reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Pilõezinhos

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, professor, nutricionista, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Araçagi

São 48 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 5.500,00 reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site

PE – Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco

São 38 vagas de nível médio e superior. Há vagas para contador, assistente jurídico, fiscal, entre outras.

Salário: até 5.100.47 reais

Inscrições: até 24 de dezembro pelo site Pan Concursos