“Prevenção contra” ou “prevenção de”. Sabe qual é o certo?

Recebi uma dúvida superinteressante, por meio de uma das minhas mídias sociais:

“Existe prevenção DO suicídio? O correto não seria prevenção CONTRA o suicídio?”

O respeitado Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso Pedro Luft, assim expõe: “prevenção” é substantivo feminino e, em sua regência, pode exigir as preposições A, CONTRA ou DE.

Prevenção é precaução, cautela A, CONTRA ou DE:

“Encontro Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas.”

“Trabalho de Prevenção contra o Uso de Drogas.”

Na expressão “Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes”, Luft mostra que “prevenção de acidentes provém de prevenir acidentes”.

No dicionário Houaiss, podemos encontrar: “prevenção é um conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir um mal – prevenção DE acidentes, prevenção DE incêndios.”

No entanto, no verbete atualizado do dicionário Aulete, veem-se estes dois exemplos, com o uso somente da preposição CONTRA:

“Medicamento de prevenção contra a gripe.”

“Não conseguia ocultar sua prevenção contra o rapaz.”

Essa preferência regencial atualizada do Aulete está pelo seu significado primário: “contra – em oposição, em combate a: ação contra a violência; campanha contra as drogas.”

Acho muito válida a valorização da semântica (sentido) da preposição “contra” diante de expressões como “vacina contra a gripe”, “alarme contra incêndio”.

Prefiro – como a leitora citada no início deste texto – a expressão “prevenção contra o suicídio”, mas não se pode afirmar sobre a inexistência de “prevenção do suicídio” (assim como comprovam as fontes respeitadíssimas Luft, Aulete, Houaiss, Fernandes).

