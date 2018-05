Por que você deveria assistir ao clipe “This is America”, febre no Youtube

Muita gente dizendo que este é um dos melhores clipes da década: This is America, de Childish Gambino/Donald Glover. Com quase 210 milhões de visualizações no Youtube, o clipe traz muitas referências da história americana, para embasar a enorme crítica social.

Tem de ver algumas vezes, ampliando o olhar e percebendo o que acontece além da dança.

O clipe é perfeito para aprender mais sobre a cultura americana – para amar, odiar, refletir.

E para ajudar você, que tem nível básico/intermediário no inglês, a entender um pouco mais a mensagem, selecionamos aqui oito frases e algumas de suas possíveis traduções.

Depois de ler, veja o clipe, ouça a música e entenda o que esta letra nos ensina.

We just wanna party

Nós só queremos ir pra festa/festejar

To party (verb) : to enjoy yourself by drinking and dancing, especially at a party

We just want the money

Nós só queremos o dinheiro

This is America

Essa é a América

Don’t catch you slippin’ up

Não seja pego desprevenido / Não dê mole

(..)

I’ma get the pad

Vou comprar / conseguir a casa

I’ma = I’m going to

(…)

I’m so fitted, I’m on Gucci, I’m gon’ get it

Sou tão estiloso, estou de Gucci, eu vou conseguir!

I’m’ gon’ = I’m going to

(…)

This a celly (ha). That’s a tool.

Isso é um celular. Isso é uma arma.

(…)

Hunnid bands, hunnid bands, hunnid bands

Notas de cem, notas de cem

(…)

SOURCES

youtube.com

letras.mus.br