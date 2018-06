Por que se fala tanto em autoconhecimento para ter sucesso na carreira?

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

São Paulo – Você já ouviu falar sobre a Quarta Revolução Industrial? Se esta é a primeira vez que você toma contato com o tema, então, apresse-se porque nós já estamos vivendo essa nova etapa do universo do trabalho, que é impulsionada por um conjunto de tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, big data, impressão 3D, a chamada internet das coisas, entre outras. Isso significa que em pouco tempo cerca de 35% das habilidades consideradas importantes na força de trabalho de hoje terão mudado.

Nessa nova era do trabalho, os soft skills serão os elementos mais buscados em termos de comportamento e competência. A criatividade, por exemplo, será uma das três habilidades mais requisitadas, segundo levantamento do Fórum Econômico Mundial, afinal, os robôs podem nos ajudar a chegar onde queremos ser mais rápidos, mas eles não podem ser tão criativos quanto os humanos (ainda). A inteligência emocional, inclusive, se tornará uma das principais habilidades necessárias para todos.

Tudo isso faz com que seja cada vez mais necessário que os profissionais invistam em um processo de autoconhecimento bem conduzido. Um bom programa de orientação de carreira pode ajudar nessa questão ao lançar mão de alguns exercícios, em que o profissional é levado a diversas reflexões que o fazem entrar em contato consigo mesmo. Além disso, existem algumas ferramentas que podem dar suporte a esse processo. Eu, particularmente, gosto muito do Facet5, que é um inventário de personalidade, que ajuda a identificar as preferências de cada profissional a partir de cinco fatores, que funciona como uma ressonância magnética emocional.

Vale dizer que a personalidade é aquilo que é a nossa preferência, porém, o que mostramos para o mundo é o nosso comportamento. Por exemplo, às vezes, internamente, você pode ser uma pessoa introvertida, porém, quando está numa situação em que percebe ser necessário se expor mais você pode parecer uma pessoa mais extrovertida e ninguém vai conseguir acessar o esforço que você está fazendo para parecer ser alguém que você não é.

Quando o profissional tem consciência da sua personalidade, daquilo que faz com mais naturalidade, então, ele consegue direcionar sua carreira para áreas e até mesmo empresas em que possa utilizar mais daquilo que lhe é natural. Claro que nem sempre vai ser possível fazer somente aquilo que faz parte da sua preferência – não só na carreira, como na vida –, mas se o profissional pode, na maior parte do tempo, atuar dentro dessa naturalidade o desgaste será menor, a produtividade será maior e a satisfação também.

Outra vantagem que o Facet5 traz é a possibilidade de olhar para o que não é tão natural àquele profissional, para que seja possível investir no desenvolvimento daquele comportamento. Por exemplo, se você é um profissional que não gosta de embates, que tem dificuldade em expor o que acredita, se estas não são situações confortáveis, ao saber disso é possível que você cuide melhor dessa questão, para que comece a se expor mais, se colocar mais porque, em algum momento, o ambiente vai te pedir isso.

O autoconhecimento também possibilita que você aposte nas suas melhores competências, porque serão elas que farão com que você se destaque. Portanto, aqui fica a minha orientação: invista no seu autoconhecimento para trilhar um caminho de sucesso nessa nova era do trabalho.