São Paulo – Antes da avaliação anual de desempenho, os funcionários do Hospital Albert Einstein, um dos mais renomados do país, participam de uma aula para entender como o processo funciona e quais são as competências analisadas.

A instituição também oferece capacitação para os avaliadores, para reforçar o papel do gestor na orientação do time e prepará-lo para dar feedback.

Em ambos os treinamentos, é reforçada a importância de cada funcionário tomar para si a responsabilidade de traçar um plano de desenvolvimento individual, alinhando expectativas e necessidades. Isso porque são muitas as trilhas de carreira por ali.

Além dos tradicionais caminhos para se tornar especialista sênior ou gestor de pessoas, existe a possibilidade de seguir para a pesquisa ou docência em um dos cursos técnicos, de graduação ou pós que o Einstein oferece.

Um ponto elogiado é que dá para acumular duas expertises: um especialista pode coordenar uma equipe; um médico tem a opção de clinicar e se tornar pesquisador ou professor titular de uma disciplina na faculdade mantida pela instituição.

Uma questão que merece atenção, segundo os jovens, é que, em algumas áreas, os gestores são mais valorizados que os especialistas. einstein.br



PONTOS POSITIVOS

No ano passado, quase 1.500 funcionários foram promovidos ou movimentados internamente. Desde 2017, o treinamento on-line sobre o manual de ética da instituição é obrigatório a todos os empregados.

PONTOS A MELHORAR

O vale-alimentação é considerado baixo. Além disso, muitos empregados desconhecem que funcionários da instituição podem aderir a um plano de previdência privada com condições especiais em bancos parceiros.