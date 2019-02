Por que este empreendedor bilionário virou motorista da Uber

1. Uber zoom_out_map 1/11 (Divulgação) Andar nos carros da Uber em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília é uma realidade, por mais que os taxistas e as prefeituras sejam contra a atuação da empresa. O serviço disponível no Brasil é o UberBlack, que se diferencia dos taxistas por uma série de razões e oferece algumas comodidades para o passageiro.No mundo, os motoristas da Uber realizam mais de 1 milhão de viagens por dia em 300 cidades de 58 países diferentes. Os dados são referentes ao primeiro semestre de 2015.Confira a seguir os prós e contras do serviço prestado na capital paulista.

2. Carros de alto padrão zoom_out_map 2/11 (Divulgação) Para ser motorista da Uber, os veículos precisam ser sedãs, normalmente pretos, com no máximo três anos, além de ter ar condicionado (sempre ligado) e bancos de couro. Os carros mais usuais são Toyota Corolla, Ford Fusion, Volkswagen Jetta, entre outros. Os automóveis contam com água e balas ou bom-bons que são oferecidos gratuitamente aos passageiros pelo condutor."Chegamos ao ponto onde o cliente nos chamou, descemos e abrimos a porta. Essas pessoas querem ser atendidas de forma melhor e os clientes da Uber estão felizes com o serviço", afirmou a INFO um motorista que preferiu não ter o nome revelado.A redação já viajou com carros da Uber diversas vezes e a experiência foi oferecida conforme o informado.

3. Pagamento Automático zoom_out_map 3/11 (USP Imagens) O pagamento da corrida não envolve dinheiro vivo ou uso de máquina de cartão. O usuário cadastra o número do cartão de crédito e o valor do transporte é cobrado no final da viagem sem que seja necessário fazer qualquer procedimento. "Todo o pagamento é feito por meio do cartão de crédito, por isso não é necessário dinheiro e nem deixar gorjetas", segundo a Uber Brasil."É mais prático para mim e para o cliente, é tudo automático, tudo moderno", declarou um dos condutores parcerios da empresa. "A gente ajuda a desafogar o trânsito."Ao chegar ao seu destino, o usuário pode escolher avaliar ou não o motorista para gerar dados para outros clientes.

4. Preço zoom_out_map 4/11 (Reprodução) Em São Paulo viajar de Uber custa, no mínimo, R$ 10. A tarifa base é de 5 reais e são cobrados R$ 0,40 por minuto rodado e R$ 2,42 por quilômetro percorrido. Os valores mudam nas outras cidades, o valor mínimo continua o mesmo. No Rio, a tarifa base é de R$ 5, o minuto custa R$ 0,30 e o quilômetro sai por R$ 2,20. Em Belo Horizonte os valores passam para, respectivamente, R$ 4,50, R$ 0,30 e 2,17, enquanto que em Brasília eles são de R$ 4,00, R$ 0,25 e R$ 1,75.

5. Reajuste do valor da corridas zoom_out_map 5/11 (Reprodução) Os motoristas da Uber são orientados a utilizar o aplicativo gratuito Waze, que conduz o usuário por meio de rotas com trânsito livre e oferecem horário previsto de chegada.

6. Achados e perdidos zoom_out_map 6/11 (Agência Brasil) No site da Uber, há um recurso para informar a empresa que você perdeu algo em um dos carros dos motoristas parceiros. A companhia contata o condutor que atendeu o usuário em questão e pede que o item esquecido seja levado ao cliente.

7. Pode demorar zoom_out_map 7/11 (Reprodução) Há menos motoristas da Uber do que táxis em cidades como São Paulo e Rio. Por isso, o tempo de chegada do veículo pode ser maior, dependendo do horário e da região. Aliás, caso você cancele a chamada do carro depois de um período de 10 minutos, a Uber te cobrará 10 reais, mesmo que você não tenha feito corrida alguma. Outra desvantagem no quesito tempo é que os táxis podem transitar em faixas de ônibus em determinados horários.

8. Segurança zoom_out_map 8/11 (USP Imagens) Antes de aprovar um motorista, é feita uma checagem de antecedentes nas esferas federal e estadual para verificar a idoneidade do aplicante. Além disso, o profissional precisa possuir carteira de motorista com licença para exercer atividade remunerada (EAR) e é exigido ainda que o veículo tenha seguro que cubra o passageiro e o motorista.

9. "God View" zoom_out_map 9/11 (Divulgação) Segundo uma reportagem do Buzzfeed , monitorar os usuários do aplicativo é uma prática comum dentro da Uber. A jornalista do site estava a caminho do escritório da empresa e, ao chegar, foi recebida pelo executivo Josh Mohrer que a recebeu dizendo: "Aí está você. Eu estava seguindo você", enquanto mostrava a ela um iPhone em sua mão.Dois ex-funcionários da Uber disseram que esse rastreamento é comum e tem até nome: "God View", ou Visão de Deus, em tradução livre.Entretanto, a empresa garante que os motoristas não sabem a localização do usuário até aceitar a viagem. Só então é possível saber quem é o passageiro e sua localização.

10. Motoristas zoom_out_map 10/11 (Divulgação) A companhia não emprega nenhum motorista e não é dona de nenhum carro. A Uber reforça que os motoristas parceiros não são taxistas, mas, sim, condutores particulares com veículos de luxo. É esse ponto que causa problemas legais com as prefeituras, o que nos leva ao próximo item.